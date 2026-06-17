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12:34, 17 июня 2026Спорт

«Реал» подписал контракт с футболистом сборной Португалии

«Реал» подписал контракт с футболистом сборной Португалии Бернарду Силвой
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jim Rassol / Reuters

Мадридский «Реал» в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) объявил о подписании контракта с полузащитником сборной Португалии Бернарду Силвой.

Соглашение с 31-летним хавбеком рассчитано на два года. Финансовые условия контракта не раскрываются. Силва присоединился к мадридскому клубу на правах свободного агента.

Последним клубом португальца был «Манчестер Сити», за который он выступал с 2017 года. Вместе с «горожанами» он шесть раз выиграл чемпионат Англии, стал победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА.

11 июня «Реал» официально объявил о назначении португальца Жозе Моуринью на пост главного тренера. Контракт 63-летнего специалиста с мадридским клубом рассчитан на три года.

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