Верховный суд России истребовал дело о посадке в поле пассажирского самолета

Прокуратура обжаловала в ВС РФ решение о возврате дела пилота Белова о посадке в поле

Прокуратура обжаловала решение суда о возврате уголовного дела пилота Сергея Белова, посадившего пассажирский самолет на пшеничное поле в Новосибирской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Представление заместителя генпрокурора Игоря Ткачева поступило в Верховный суд России, который уже истребовал материалы для его рассмотрения.

Первый заместитель руководителя Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Владимир Ануфриев заявлял, что расследование проведено полно и качественно. Следователи проверили, связано ли ошибочное решение командира самолета лететь в Новосибирск с правилами, действовавшими в авиакомпании.

Пассажиры самолета потребовали прекратить дело в отношении Белова. Они убеждены, что пилот спас им жизнь, и называют абсурдным тот факт, что сначала его признали героем, а потом сделали обвиняемым по статье 263 («Нарушение правил безопасности движения») УК РФ.

За Белова также вступились в Госдуме.

Аварийная посадка самолета «Уральских авиалиний» на поле произошла 12 сентября 2023 года. На борту лайнера находились около 170 человек, в том числе 23 ребенка. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Тем не менее пилот, посадивший в поле самолет, лишился работы.