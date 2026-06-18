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10:04, 18 июня 2026Спорт

Бывший футбольный арбитр двумя словами оценил судейство на ЧМ-2026

Бывший судья Николаев прокомментировал неназначение пенальти в игре Франция — Сенегал
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Mike Segar / Reuters

Бывший футбольный арбитр Алексей Николаев двумя словами оценил судейство на ЧМ-2026. Его слова приводит ТАСС.

Николаев назвал вопиющим случаем неназначение пенальти в матче Франция — Сенегал в ворота африканской сборной. «Никто не понял, почему не был назначен пенальти на Мбаппе. Еще более абсурдным было объяснение, что Мбаппе был инициатором контакта. Это очевиднейший пенальти», — сказал Николаев.

Франция обыграла Сенегал со счетом 3:1. На 61-й минуте встречи арбитр после просмотра эпизода с помощью системы видеоассистента рефери оставил в силе свое первоначальное решение не назначать пенальти в моменте, когда Мбаппе сбили в штрафной сенегальской команды.

В том же матче Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории французской национальной команды. В его активе 58 голов в 99 матчах.

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