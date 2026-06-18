Юрист назвал подводные камни декретной ставки

Юрист Русяев заявил, что работника на декретной ставке могут уволить без предупреждения

Декретная ставка — это срочный трудовой договор, заключенный на время отсутствия основного сотрудника. У него есть свои плюсы и минусы, заявил Life.ru юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев клуб» Илья Русяев.

«Сам декрет объединяет отпуск по беременности и родам и отпуск по уходу за ребенком, поэтому срок может растянуться почти на три года, а может закончиться в любой момент с выходом основного сотрудника», — напомнил юрист.

Среди плюсов декретной ставки Русяев назвал сниженный порог входа и полноценные условия работы (оклад, отпуска, больничные, отчисления в Соцфонд).

Договор прекращается с выходом основного работника, и предупреждать об этом временного сотрудника закон работодателя не обязывает. Замещающий сотрудник может узнать об окончании договора в день возвращения коллеги, подчеркнул специалист. Дата выхода часто заранее неизвестна.

Даже беременность на декретной ставке не дает полной защиты: уволить беременную при возвращении основного работника можно, если нет возможности перевести ее на другую должность.

Такая ставка подходит новичкам в профессии или тем, кому срочно нужны деньги. Планирующим ипотеку или долгосрочные карьерные планы стоит задуматься, отметил юрист.

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