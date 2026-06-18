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11:59, 18 июня 2026Экономика

Юрист назвал подводные камни декретной ставки

Юрист Русяев заявил, что работника на декретной ставке могут уволить без предупреждения
Анна Харитонова
Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСтавки по ипотеке

Фото: PR Image Factory / Shutterstock / Fotodom

Декретная ставка — это срочный трудовой договор, заключенный на время отсутствия основного сотрудника. У него есть свои плюсы и минусы, заявил Life.ru юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев клуб» Илья Русяев.

«Сам декрет объединяет отпуск по беременности и родам и отпуск по уходу за ребенком, поэтому срок может растянуться почти на три года, а может закончиться в любой момент с выходом основного сотрудника», — напомнил юрист.

Среди плюсов декретной ставки Русяев назвал сниженный порог входа и полноценные условия работы (оклад, отпуска, больничные, отчисления в Соцфонд).

Договор прекращается с выходом основного работника, и предупреждать об этом временного сотрудника закон работодателя не обязывает. Замещающий сотрудник может узнать об окончании договора в день возвращения коллеги, подчеркнул специалист. Дата выхода часто заранее неизвестна.

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Даже беременность на декретной ставке не дает полной защиты: уволить беременную при возвращении основного работника можно, если нет возможности перевести ее на другую должность.

Такая ставка подходит новичкам в профессии или тем, кому срочно нужны деньги. Планирующим ипотеку или долгосрочные карьерные планы стоит задуматься, отметил юрист.

Ранее в России призвали ограничить замену сотрудников искусственным интеллектом.

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