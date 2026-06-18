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Забота о себе
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10:32, 18 июня 2026Забота о себе

Названы вызывающие рак неочевидные напитки

Диетолог Уризар: Безалкогольные напитки без сахара повышают риск развития рака печени
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: simona pilolla 2 / Shutterstock / Fotodom

Диетолог Андреа Уризар предупредила, что некоторые неочевидные напитки могут вызывать рак. Ее слова приводит издание HuffPost.

Наиболее опасными Уризар назвала энергетические напитки и безалкогольные напитки с пометкой «без сахара» или «с нулевым содержанием сахара». Дело в том, что при производстве многих из них используется подсластитель аспартам, пояснила врач.

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Она объяснила, что это вещество повышает риск развития рака печени при чрезмерном употреблении. Одновременно с этим специалистка подчеркнула, что степень опасности зависит от количества и частоты употребления напитков с этим подсластителем. «Если вы понимаете, что определенный продукт, если вы употребляете его часто, несет определенный риск, это совсем не то же самое, что сказать: "Если я съем его один раз, я мгновенно умру"», — добавила Уризар.

Ранее диетолог Елена Соломатина призвала отказаться от хранения яиц в двери холодильника. Она утверждает, что так продукт значительно быстрее испортится.

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