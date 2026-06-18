Названы вызывающие рак неочевидные напитки

Диетолог Уризар: Безалкогольные напитки без сахара повышают риск развития рака печени

Диетолог Андреа Уризар предупредила, что некоторые неочевидные напитки могут вызывать рак. Ее слова приводит издание HuffPost.

Наиболее опасными Уризар назвала энергетические напитки и безалкогольные напитки с пометкой «без сахара» или «с нулевым содержанием сахара». Дело в том, что при производстве многих из них используется подсластитель аспартам, пояснила врач.

Она объяснила, что это вещество повышает риск развития рака печени при чрезмерном употреблении. Одновременно с этим специалистка подчеркнула, что степень опасности зависит от количества и частоты употребления напитков с этим подсластителем. «Если вы понимаете, что определенный продукт, если вы употребляете его часто, несет определенный риск, это совсем не то же самое, что сказать: "Если я съем его один раз, я мгновенно умру"», — добавила Уризар.

Ранее диетолог Елена Соломатина призвала отказаться от хранения яиц в двери холодильника. Она утверждает, что так продукт значительно быстрее испортится.