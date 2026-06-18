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Из жизни
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16:23, 18 июня 2026Из жизни

Неумелые реставраторы превратили Иисуса Христа и Богородицу в персонажей мультиков

В Бразилии скульптуры Страстей Христовых пришлось закрасить из-за неумелых реставраторов
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: ArtMediaWorx / Shutterstock / Fotodom

В Бразилии властям пришлось закрасить скульптурную композицию на тему Страстей Христовых из-за неумелых реставраторов. Об этом пишет What's The Jam.

Скандал разразился в муниципалитете Карму-ду-Кажуру, штат Минас-Жерайс. На центральной площади города установлены статуи, изображающие сцены распятия Иисуса Христа. Приход, в ведении которого находится композиция, заказал ее реставрацию некоему подрядчику. Рабочие выполнили работу, однако она вызвала возмущение жителей города.

Неумелые реставраторы одинаковыми красками грубо нарисовали на белых скульптурах Христа и Богородицы рты и глаза и, по словам горожан, превратили их в «персонажей мультиков». Приход получил многочисленные жалобы, а верующие назвали произошедшее покушением на святыни. Представители церкви признали, что результаты реставрации «вызвали дискомфорт у многих верующих и жителей» и спешно закрасили статуи. При этом в приходе отказались назвать лиц или фирму, ответственных за работы.

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Представители горсовета заявили, что реставрация проводилась без согласования с властями. Сроки новой реставрации пока не названы.

Ранее сообщалось, что в Турции обнаружили редчайшее изображение Иисуса Христа. На фреске в гробнице Христос изображен без бороды в образе Доброго Пастыря.

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