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14:27, 18 июня 2026Путешествия

Пассажирке прилетевшего из Марокко в Россию самолета стало плохо из-за отсутствия воздуха

Летевший из Касабланки в Москву самолет приземлился в Петербурге из-за атак БПЛА
Алина Черненко

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самолет авиакомпании Royal Air Maroc, летевший из марокканского города Касабланка в Москву, приземлился в Санкт-Петербурге из-за атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным издания, пассажиров уже около восьми часов не выпускают из салона. Представители иностранного перевозчика не отвечают на их звонки. На борту закончились вода и питание, а также забились туалеты. Очевидцы пожаловались, что в самолете стоит ужасный запах. Из-за отсутствия свежего воздуха одной из пассажирок стало плохо, но бортпроводники не могут вызвать скорую помощь.

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Как рассказала прилетевшая из африканской страны туристка Анастасия, чемоданы людей сначала выгрузили, а потом загрузили обратно. Пилоты признались, что им каждые 15 минут откладывают решение о вылете в Москву. Однако они уже находятся на рабочем месте больше положенного времени. «Здесь маленькие дети, пожилые люди, многим стало плохо без воздуха. В самолете началась паника», — добавила собеседница издания.

Уточняется, что лайнер вылетел из Касабланки 17 июня в 22:30 по местному времени и должен был приземлиться в Шереметьево 18 июня в 6:00. Но из-за объявленной в Москве беспилотной опасности аэропорт закрыли. В итоге борт пришлось перенаправить в Пулково.

Ранее сообщалось, что более 12 тысяч человек застряли в аэропортах Москвы в ожидании своих рейсов. Воздушные гавани начали снимать ограничения на выпуск и прием самолетов после приостановки работы.

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