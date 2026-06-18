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19:43, 18 июня 2026Спорт

Россиянин поставил почти 1,7 миллиона на голы Португалии в матче ЧМ-2026 и проиграл

Россиянин поставил почти 1,7 миллиона на голы Португалии в матче ЧМ с Конго и проиграл
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Клиент букмекерской компании (БК) поставил почти 1,7 миллиона рублей на матч первого тура группового этапа чемпионата мира между Португалией и ДР Конго. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Россиянин спрогнозировал то, что португальцы смогут забить больше двух мячей. Коэффициент на это событие составлял 1,79.

Встреча прошла в среду, 17 июня, и завершилась со счетом 1:1. Ставка россиянина не сыграла, он лишился всего ее номинала.

Ранее россиянин проиграл более миллиона рублей на матче ЧМ-2026 Гана — Панама. Клиент букмекерской конторы поставил на ничью в этой игре. На 95-й минуте сборная Ганы забила единственный гол в матче, из-за которого ставка россиянина оказалась проиграна.

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