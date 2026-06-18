Российские «Молнии» применили все группировки в зоне СВО

ТАСС: Российские дроны «Молния» применяют все группировки в зоне СВО

Российские FPV-дроны самолетного типа серии «Молния» применяют все группировки Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС на полях выставки «Национальная безопасность. Беларусь — 2026» сообщила в компании-разработчике.

По словам собеседника, дроны применяют бойцы войск беспилотных систем (БПС) группировок «Север», «Восток», «Запад», «Центр» и «Днепр», а также «десантные и инженерные бригады, подразделения войск БПС на защите Курской области, соединения специального назначения и так далее».

Ранее газета «Известия» сообщила, что российские дроны-перехватчики «Молния ПВО» начали массово поставляться в войска.

В мае Минобороны России рассказало, что искусственный интеллект, используемый в российских FPV-дронах самолетного типа «Молния-2», помогает бороться с радиопомехами.