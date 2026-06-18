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13:03, 18 июня 2026Наука и техника

Российские «Молнии» применили все группировки в зоне СВО

ТАСС: Российские дроны «Молния» применяют все группировки в зоне СВО
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские FPV-дроны самолетного типа серии «Молния» применяют все группировки Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС на полях выставки «Национальная безопасность. Беларусь — 2026» сообщила в компании-разработчике.

По словам собеседника, дроны применяют бойцы войск беспилотных систем (БПС) группировок «Север», «Восток», «Запад», «Центр» и «Днепр», а также «десантные и инженерные бригады, подразделения войск БПС на защите Курской области, соединения специального назначения и так далее».

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Ранее газета «Известия» сообщила, что российские дроны-перехватчики «Молния ПВО» начали массово поставляться в войска.

В мае Минобороны России рассказало, что искусственный интеллект, используемый в российских FPV-дронах самолетного типа «Молния-2», помогает бороться с радиопомехами.

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