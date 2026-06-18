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12:54, 18 июня 2026Спорт

Сборная Узбекистана убрала за собой в раздевалке после матча ЧМ-2026

Сборная Узбекистана последовала примеру Японии и убрала в раздевалке после матча ЧМ-2026
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: David Ramos / Getty Images

Футболисты сборной Узбекистана последовали примеру команды Японии и убрали за собой в раздевалке после матча ЧМ-2026 с колумбийцами. Об этом сообщается в Telegram-канале Ассоциации футбола республики (АФУ).

«Большое спасибо, Мексика! Удачи на чемпионате мира. Спасибо», — такое послание оставили представители команды на узбекском и испанском языках на доске в раздевалке. Также они поблагодарили страну и стадион «Ацтека» за первый в истории сборной Узбекистана матча на чемпионате мира.

18 июня сборная Узбекистана уступила колумбийцам со счетом 1:3, она занимают последнее место в группе К. В следующем туре подопечные Фабио Каннаваро встретятся с командой Португалии.

Ранее футболисты сборной Японии убрались в раздевалке после матча с Нидерландами (2:2). Они последовали примеру своих болельщиков, которые сделали то же самое на трибунах стадиона.

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