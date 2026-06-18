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17:07, 18 июня 2026Спорт

В Мексике над тренировочным полем команды-участницы ЧМ-2026 сбили дрон

Мексиканские военные сбили дрон над тренировочным полем сборной Южной Кореи на ЧМ-2026
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Alex Slitz / Getty Images

В Гвадалахаре мексиканские военные сбили дрон над тренировочным полем команды-участницы ЧМ-2026. Об этом сообщает Yonhap.

Беспилотник пролетал рядом с полем, где занималась сборная Южной Кореи. Наставник команды Хон Мен Бо назвал случившееся досадным инцидентом, отметив при этом, что беспилотник появился над полем до того, как команда начала отрабатывать тактику.

Отмечается, что это был не единственный подобный случай за последние дни в Мексике. Несколько дронов было нейтрализовано при попытках залететь в зоны безопасности стадионов в Мехико, Гвадалахаре и Монтеррее, а также на базы команд и фестивали болельщиков.

Ранее стало известно, что в Канзас-Сити под обстрел попало такси с болельщиками сборной Аргентины, которые ехали на матч с Алжиром. Фанаты обратились в полицию, из участка их доставили на стадион на патрульных машинах.

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