В резонансном деле о наркотрафике по России поставили точку

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор по делу о наркотрафике

Ленинградский областной суд вынес обвинительный приговор по резонансному делу о наркотрафике. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На скамье подсудимых оказались 16 участников преступного сообщества. При этом трое обвиняемых скончались до вынесения приговора. Организатор преступного сообщества приговорен к 22 годам лишения свободы. Остальным фигурантам назначены длительные сроки. Из незаконного оборота изъяты наркотики из 607 тайников-закладок, а также имущество на сумму свыше 15 миллионов рублей.

Как ранее установили полицейские, двое злоумышленников создали интернет-магазин для сбыта запрещенных веществ в Санкт-Петербурге, Москве, Ленинградской, Московской и Новгородской областях, а также в Пермском и Краснодарском краях. Для работы привлекли 17 сообщников, сформировав многоуровневую структуру: финансисты, операторы, кураторы перевозок, фасовщики, культиваторы, курьеры, оптовые и розничные закладчики. Использовались мессенджеры, теневые сегменты интернета и криптовалюта.

Ранее сообщалось, что на фронте процветает наркотрафик, который становится серьезной проблемой для Вооруженных сил Украины.