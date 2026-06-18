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15:40, 18 июня 2026Россия

В России назвали три причины запуска дронов ВСУ по Москве

Военный Дандыкин: Атака дронов ВСУ на Москву связана с провалом Киева на фронте
Майя Назарова
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Tom Little / Reuters

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву связана с провалом Киева на фронте, стремлением выслужиться перед спонсорами на Западе и попыткой отвлечь население от внутренних проблем. Три причины налетов беспилотников на российскую столицу назвал в разговоре с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Специалист уверен, что массированные удары Украины на мирные города России в первую очередь связаны с проявлением бессильной злобы Киева из-за неудач в зоне спецоперации.

Дандыкин также обратил внимание, что атака на Москву произошла на фоне состоявшейся встречи «Большой семерки», где участвовал президент Украины Владимир Зеленский. Там же обсуждалось расширение военной помощи, в том числе лицензионное производство ракет Patriot.

«Третий момент, который из этого вытекает, — это недовольство людей киевскими властями. В том числе и на Западной Украине», — убежден Дандыкин.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев призвал «начать воевать всерьез» на фоне атаки дронов ВСУ на Москву.

18 июня в Минобороны рассказали, что средства противовоздушной обороны уничтожили 992 украинских беспилотника над Россией за сутки. Атаку на Москву около 200 дронов сочли самой крупной за два года.

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