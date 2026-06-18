В Совфеде высказались о судьбе Зеленского после крупнейшей за два года атаки на Москву

Сенатор Карасин заявил, что Зеленского ждет бесславный конец

Президента Украины Владимира Зеленского ждет бесславный конец. Так о судьбе украинского лидера после крупнейшей за два года атаки беспилотников на Москву высказался сенатор Григорий Карасин в беседе с Life.ru.

«Зеленскому пора осознать: его курс обрекает ситуацию на бесславный конец для всего его режима и несет огромные беды Украине», — заявил член Совфеда.

Карасин счел действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) грубым нарушением международного права и пообещал жесткий ответ. При этом сенатор подчеркнул, что Москва сохраняет готовность к диалогу, но на условиях, которые уже были озвучены.

В свою очередь, политолог Владимир Карасев выразил мнение, что атака на российскую территорию связана с недавними контактами Украины с западными партнерами. Он предположил, что таким образом Киев пытается оказать давление на Москву.

Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев призвал в ответ на попытки ВСУ атаковать Москву «бить противника нещадно», уничтожив все украинские пункты управления и «поставив на колени всю промышленность».

Утром 18 июня ВСУ предприняли крупнейшую за два года попытку атаки на Москву. Согласно данным мэра столицы Сергея Собянина, средства ПВО сбили более 190 беспилотников. По его словам, оказался поврежден Московский НПЗ. В Подмосковье пострадали 17 человек. Сведения о раненых поступали из Раменского, Солнечногорска, Люберец и Котельников. Среди госпитализированных есть дети.