Российский морской курорт переживает рекордный бум туризма. Что там происходит и зачем туда ехать тем, кто не ходит на пляжи

Летом 2026 года россияне массово устремились на отдых в Анапу. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), рост бронирований у ряда компаний достиг 80-100 процентов.

Отечественные туристы выбирают курорты города из-за широких песчаных пляжей, сухого средиземноморского климата, удобного расположения, приемлемых цен, возможности отдохнуть по системе «все включено» и поправить здоровье в санаториях.

Помимо пляжного и рекреационного отдыха, Анапа предлагает спортивный, экологический, винный, событийный, а также велотуризм. Ценители крепких напитков могут посетить местные винодельни, любители активного отдыха — заняться дайвингом, кайтингом и виндсерфингом, знатоки истории — записаться на экскурсию в археологический музей-заповедник под открытым небом «Горгиппия», а желающие насладиться природой — отправиться в уникальный заповедник «Утриш».

Бочки с вином в виноградниках на винодельне в Краснодарском крае. Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Аэропорт Анапы пока не принимает самолеты, поэтому, чтобы добраться до города из другого населенного пункта, можно воспользоваться услугами авиагавани в Геленджике. Время в пути от нее на машине составит около двух часов. От шести часов придется ехать из аэропортов Сочи, Минеральных Вод или Ставрополя.

Кроме того, приехать в Анапу можно на поезде, автобусе или личном автомобиле. Время в пути из Москвы железнодородным транспортом составит от 21 часа, наземным — от 18 до 32 часов, в зависимости от скорости и количества остановок.

Купальный сезон

С 1 июня в Анапе официально стартовал купальный сезон. Он продлится до 30 сентября. По данным российских властей, 58 пляжей города уже получили разрешение на открытие, еще 10 проходят экспертизу.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что все прибрежные зоны, получившие санитарно-эпидемиологическое заключение, абсолютно безопасны и готовы к приему отдыхающих. При их подготовке были использованы технологии очистки и рекультивации, проводилась засыпка чистым песком.

В свою очередь, вице-премьер России Дмитрий Чернышенко отметил, что песок на пляжах Анапы сейчас чище, чем на Лазурном берегу Франции.

Фото: Wonderful Nature / Shutterstock / Fotodom

Отели Анапы

На территории Анапы расположены 60 отелей категории четыре и пять звезд, а также 70 объектов, которые работают по системе «все включено». При этом гостиничная отрасль города-курорта продолжает активно расти: на этапе строительства находятся 22 отеля высокого класса, общий объем инвестиций в проекты составил 238 миллиардов рублей.

К старту летнего сезона на черноморском побережье открылся первый в России пятизвездочный отель премиального тайского гостиничного бренда Dusit Thani. Он привнес в Анапу новый тип отдыха — «лакшери ультра все включено» — и стал драйвером развития конкуренции, гостиничного бизнеса и уровня сервиса в городе-курорте.

Miracleon Dusit Thani Resort & Spa Anapa 5* был построен при поддержке государства в рекордные для мировой гостиничной индустрии сроки — два года. Соглашение о реализации проекта было подписано на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2024 году. В то время российский гостиничный рынок переживал серьезные изменения. После ухода крупных международных сетей часть иностранных брендов приостановила деятельность на территории РФ, а другая — передала управление отечественным партнерам или сменила название. Причиной такого шага стали санкционные ограничения, проблемы с финансовыми расчетами, репутационные риски и падение потока иностранных туристов.

Лобби отеля Miracleon Dusit Thani Resort & Spa Anapa 5* Фото: пресс-служба курорта Miracleon

Мэр Анапы Светлана Маслова и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратили внимание на то, что открытие отеля пришлось на непростые для России времена. Однако это событие продемонстрировало, что развитие туристической отрасли в стране продолжается, несмотря ни на что.

В свою очередь, вице-президент по развитию бренда Dusit Thani Сирадедж Донаваник отметил, что Россия — один из крупнейших и важнейших рынков, наравне с Китаем и Индией. Открытие отеля в Анапе — это лишь начало. Компания заявила о намерении расширяться на территории страны и уже подписала контракты на возведение гостиниц в Геленджике, Иркутске, Москве, Петербурге, на Алтае и Камчатке.

Он также рассказал, что весной вел переговоры с российской делегацией по созданию удобной платежной системы. По его мнению, после ее запуска в Россию потянутся туристы из Азии, в том числе из Таиланда и Китая.

Премиальный отдых в формате «лакшери ультра все включено»

Семиэтажный Miracleon Dusit Thani Resort & Spa Anapa 5* находится на первой береговой линии у подножия песчаных дюн. В здании спроектировали 182 номера площадью от 45 до 180 квадратных метров. Каждый из них имеет панорамный вид на море, а часть люксов оснащена террасой и подогреваемым бассейном. Стоимость номеров варьируется от 40 до 60 тысяч рублей в сутки за стандартное двухместное размещение.

Интерьеры комнат и общественных пространств выполнены в светлой цветовой гамме с акцентами теплых тонов и природных текстур. В отделке используются натуральные материалы — мрамор и шпон, — а рисунок коврового покрытия повторяет береговую линию курорта.

Номер в отеле Miracleon Dusit Thani Resort & Spa Anapa 5* Фото: пресс-служба курорта Miracleon

На седьмом этаже отеля располагается спа-центр международного бренда Devarana с панорамным видом на море. Он включает термальный комплекс с парными и хаммамом, а также два подогреваемых инфинити-бассейна на крыше. Вода в них не хлорируется, а фильтруется с помощью инновационной системы OXO filter pool.

Cпа-комплекс Devarana Фото: пресс-служба курорта Miracleon

В Miracleon Dusit Thani Resort & Spa Anapa 5* действуют три ресторана. Два из них — «Угли и пламя» и «Чанг» (Chang) — работают за дополнительную плату. А расположенный на четвертом этаже гастрономический буфет с открытой кухней «Аруна» (Aruna) предлагает питание в формате «лакшери ультра все включено» со шведской линией протяженностью 100 метров.

Там гостям отеля подают блюда кавказской, кубанской, паназиатской и средиземноморской кухни. Постояльцев угощают, в том числе, блюдами «из-под ножа».

Отели Dusit Thani располагаются на четырех континентах Тайская многонациональная гостиничная компания Dusit International была основана в 1948 году. В ее портфель входят восемь основных брендов, отличающихся по уровню и концепции. Среди них — Dusit Thani Hotels and Resorts. Отели крупного международного гостиничного оператора и девелопера представлены на четырех континентах. Компания управляет более чем 300 объектами недвижимости, включая отели, курорты и элитные виллы, более чем в 20 странах мира. Среди них: Таиланд, Малайзия, Мьянма, Япония, Филиппины, Мальдивы, Индия, Непал, Вьетнам, Гуам (США), Сингапур, Китай, Индонезия, Греция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Оман, Катар, Египет и Кения. В отелях сети Dusit Thani останавливались политики, члены королевских семей, актеры, музыканты и спортсмены. В 2016 году в Dusit Thani Hua Hin в Таиланде отдыхали Сандра и Джоанн Бекхэм, мать и сестра легендарного футболиста Дэвида Бекхэма. В том же году в Dusit Thani Bangkok гостил испанский оперный певец Хосе Каррерас, а в 2019-м, по слухам, в Dusit Thani Maldives приезжала израильская актриса и продюсер Галь Гадот. По данным тайского журнала о роскошном образе жизни Hot Magazine, флагманский отель Dusit Thani в Бангкоке в разное время посещали британский политический и государственный деятель Маргрет Тэтчер, 40-й президент США Рональд Рейган, актриса Гвинет Пэлтроу, певица Уитни Хьюстон, испанские певцы Хулио и Энрике Иглесиас, актер Джеки Чан, теннисистка Анна Курникова. По информации Forbes, там гостили британский певец и автор песен Род Стюарт, а также певец и композитор Стиви Уандер. Старый Dusit Thani Bangkok был закрыт в 2019 году на реконструкцию. В сентябре 2024 года обновленный отель снова стал принимать гостей. Все перечисленные выше визиты относятся к старому, историческому отелю, который был настоящей легендой и главным местом встречи мировой элиты в Таиланде во второй половине XX века.

Развитие туризма в Анапе

Предполагается, что в 2026 году город-курорт могут посетить до четырех миллионов человек. По словам вице-президента АТОР по внутреннему туризму, гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, турпоток в Анапу вырос на 30-40 процентов в годовом выражении.

Одной из причин аналитики АТОР называют переориентацию части туристов с других черноморских направлений.

«В целом Анапа по числу туристов идет сейчас где-то посередине между 2024 и 2025 годами. Если брать абсолютные цифры, то в хороший 2024-й Анапу посетили около 5 миллионов туристов, в прошлом провальном году из-за разлива [нефтепродуктов] в декабре 2024 года было примерно 2,5 миллиона туристов», — рассказал Ромашкин, отметив, что полное восстановление турпотока ожидается в 2027 году.

Молодой человек играет в волейбол на пляже в Анапе Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

По прогнозам туроператоров, загрузка популярных отелей на пике сезона может достигнуть 80-90 процентов, однако массового роста цен не предвидится. Пока стоимость летних туров по системе «все включено» на семь ночей начинается от 44 тысяч рублей на двоих, без учета проезда. За такую сумму получится приобрести путевку на российский курорт с проживанием в отеле категории две звезды. Размещение в трехзвездочных гостиницах обойдется дороже — от 47 до 100 тысяч рублей. Тем временем минимальный бюджет на размещение в четырехзвездочном отеле «все включено» в Анапе составляет 78 тысяч рублей, а в пятизвездочном — 172 тысячи рублей.