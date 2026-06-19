Футболисту сборной Канады сломали ногу в матче ЧМ-2026 с Катаром

Футболисту сборной Канады Исмаэлю Коне сломали ногу в матче ЧМ-2026 с Катаром

Полузащитник сборной Канады Исмаэль Коне получил перелом ноги в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против Катара. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

По информации источника, у игрока сломаны малоберцовая и большеберцовая кости. Игрок находится в больнице и готовится к операции. По предварительной информации, он выбыл на 4-5 месяцев.

Инцидент произошел на 51-й минуте игры. Коне упал на газон после жесткого фола со стороны защитника сборной Катара Ассима Мадибо. После этого канадца унесли с поля на носилках. Рефери сначала показал нарушителю желтую карточку, но после подсказки арбитра на VAR поменял решение и удалил Мадибо.

Матч прошел в ночь на пятницу, 19 июня. Игра завершилась со счетом 6:0 в пользу сборной Канады.

