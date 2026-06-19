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10:08, 19 июня 2026Спорт

Сломавший ногу игроку сборной Канады катарский футболист извинился

Сломавший ногу игроку сборной Канады Коне катарский футболист Мадибо извинился
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Albert Gea / Reuters

Полузащитник сборной Катара Ассим Мадибо извинился перед игроком команды Канады Исмаэлем Коне за нанесенную тяжелую травму во время матча группового этапа чемпионата мира 2026 года. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер канадцев в Джесси Марш, сообщает ТАСС.

По словам специалиста, катарский игрок зашел в раздевалку сборной Канады. «Он извинился перед Исмаэлем. Команда сообщила ему о случившемся», — заявил Марш.

Инцидент произошел на 51-й минуте матча. В результате жесткого фола Мадибо Коне получил перелом малоберцовой и большеберцовой костей ноги. Катарского игрока удалили с поля, а канадца отправили в больницу. Он пропустит до пяти месяцев.

Матч прошел в ночь на пятницу, 19 июня. Игра завершилась со счетом 6:0 в пользу сборной Канады.

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