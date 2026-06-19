Сломавший ногу игроку сборной Канады катарский футболист извинился

Сломавший ногу игроку сборной Канады Коне катарский футболист Мадибо извинился

Полузащитник сборной Катара Ассим Мадибо извинился перед игроком команды Канады Исмаэлем Коне за нанесенную тяжелую травму во время матча группового этапа чемпионата мира 2026 года. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер канадцев в Джесси Марш, сообщает ТАСС.

По словам специалиста, катарский игрок зашел в раздевалку сборной Канады. «Он извинился перед Исмаэлем. Команда сообщила ему о случившемся», — заявил Марш.

Инцидент произошел на 51-й минуте матча. В результате жесткого фола Мадибо Коне получил перелом малоберцовой и большеберцовой костей ноги. Катарского игрока удалили с поля, а канадца отправили в больницу. Он пропустит до пяти месяцев.

Матч прошел в ночь на пятницу, 19 июня. Игра завершилась со счетом 6:0 в пользу сборной Канады.