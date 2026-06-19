Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
15:20, 19 июня 2026Спорт

В Аргентине произошел скандал из-за ошибочного сообщения о смерти отца Месси

Телеведущая в Аргентине ошибочно сообщила о смерти отца Месси и была уволена
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Nacho Doce / Reuters

Аргентинская телеведущая и актриса Флоренсия Пенья в эфире YouTube-канала Luzu TV ошибочно сообщила о смерти Хорхе Месси, отца капитана сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси. Об этом сообщает РИА Новости.

Позже журналист Фабрицио Романо в соцсети X привел заявление семьи Месси. Там опровергли слова Пеньи, но заявили о проблемах Хорхе Месси со здоровьем. «В такие моменты мы призываем к ответственности, благоразумию и человечности. Здоровье человека и душевное спокойствие его близких не должны становиться предметом спекуляций или безответственного внимания со стороны СМИ», — заявили родственники Месси.

Пенья в соцсети X принесла извинения семье футболиста. «Мне очень стыдно, что я стала причиной этой боли. Я должна уточнить, что эта ложная информация была предоставлена ​​мне во время прямой трансляции продюсерами шоу как проверенная», — заявила Пенья.

Несмотря на извинения журналистки, из-за скандала она была уволена с должности ведущей YouTube-канала. Девушку в соцсети X также публично раскритиковал президент Аргентины Хавьер Милей.

Месси провел на ЧМ-2026 один матч. В игре первого тура группового этапа между Аргентино и Алжиром форвард оформил хет-трик и позволил своей команде одержать сухую победу (3:0).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Слова Рубио об Украине удивили Лаврова

    Национализированную компанию продали почти в два раза дешевле планов

    Стране БРИКС предсказали снятие карательных санкций США

    Набиуллина высказалась о дальнейшем снижении ключевой ставки

    В России порассуждали о сроках нанесения «отрезвляющих ударов» по Европе

    Россиянка на сапборде спасла тонувшую в реке овцу и попала на видео

    В российской «Гербере» нашли компьютер «для хлеба»

    Россиянка неожиданно нашла «волчье молоко» и ужаснулась

    Названа причина гибели батискафа с миллиардерами. Как алчность и жажда славы погубили его пассажиров

    На россиянина завели дело из-за разбившегося в ДТП сына

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok