В Аргентине произошел скандал из-за ошибочного сообщения о смерти отца Месси

Телеведущая в Аргентине ошибочно сообщила о смерти отца Месси и была уволена

Аргентинская телеведущая и актриса Флоренсия Пенья в эфире YouTube-канала Luzu TV ошибочно сообщила о смерти Хорхе Месси, отца капитана сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси. Об этом сообщает РИА Новости.

Позже журналист Фабрицио Романо в соцсети X привел заявление семьи Месси. Там опровергли слова Пеньи, но заявили о проблемах Хорхе Месси со здоровьем. «В такие моменты мы призываем к ответственности, благоразумию и человечности. Здоровье человека и душевное спокойствие его близких не должны становиться предметом спекуляций или безответственного внимания со стороны СМИ», — заявили родственники Месси.

Пенья в соцсети X принесла извинения семье футболиста. «Мне очень стыдно, что я стала причиной этой боли. Я должна уточнить, что эта ложная информация была предоставлена ​​мне во время прямой трансляции продюсерами шоу как проверенная», — заявила Пенья.

Несмотря на извинения журналистки, из-за скандала она была уволена с должности ведущей YouTube-канала. Девушку в соцсети X также публично раскритиковал президент Аргентины Хавьер Милей.

Месси провел на ЧМ-2026 один матч. В игре первого тура группового этапа между Аргентино и Алжиром форвард оформил хет-трик и позволил своей команде одержать сухую победу (3:0).