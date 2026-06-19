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18:10, 19 июня 2026Наука и техника

В Белоруссии представили бронемашину Volat со «стелс-эффектом»

В Белоруссии представили бронированное шасси МЗКТ-690400 со «стелс-эффектом»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «Госкомвоенпром»

Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) представил новую боевую машину МЗКТ-690400 (Volat) с колесной формулой 6х6. Автомобиль с регулируемым дорожным просветом легко замаскировать, сообщил Государственный военно-промышленный комитет Белоруссии в Telegram.

Трехосная бронемашина предназначена для размещения различных комплексов и систем вооружения. Бронирование кабины и моторного отсека обеспечивает защиту от пуль автоматов АК-74 и АКМ. Также бронированное шасси получило подвесной пол для защиты от ударной волны при подрыве на мине.

«Стелс-эффект и авиатранспортировка: у машины компактная кабина и низкая рама — ее очень легко маскировать», — говорится в сообщении. Гидропневматическая подвеска позволяет минимально «уронить» автомобиль для перевозки в грузовом отсеке самолета Ил-76.

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Полноприводный Volat получил дизельный двигатель ЯМЗ-536 мощностью 312 лошадиных сил с шестиступенчатой гидромеханической коробкой передач. Машина развивает скорость до 90 километров в час по шоссе.

Ранее в июне на Петербургском международном экономическом форуме представили бронеавтомобили «Стрела» и «Штурм».

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