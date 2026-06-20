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21:18, 20 июня 2026Спорт

Акинфеев назвал самый запоминающийся матч чемпионата мира 2026 года

Вратарь Акинфеев назвал матч между Англией и Хорватией самым запоминающимся на ЧМ-2026
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Игорь Акинфеев, бывший вратарь сборной России и действующий голкипер московского ЦСКА, назвал самый запоминающийся матч первого тура группового этапа чемпионата мира (ЧМ) 2026 года. Его слова приводит РИА Новости.

Футболист выбрал встречу между сборными Англии и Хорватии. «Я не смотрю на вратарский перформанс. Чемпионат мира — это праздник. Интересно смотреть на голы», — заявил Акинфеев.

Встреча прошла 17 июня в Далласе. Она завершилась победой англичан со счетом 4:2.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России не участвует в турнире, так как ее отстранили от международных соревнований в 2022 году.

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