Акинфеев назвал самый запоминающийся матч чемпионата мира 2026 года

Вратарь Акинфеев назвал матч между Англией и Хорватией самым запоминающимся на ЧМ-2026

Игорь Акинфеев, бывший вратарь сборной России и действующий голкипер московского ЦСКА, назвал самый запоминающийся матч первого тура группового этапа чемпионата мира (ЧМ) 2026 года. Его слова приводит РИА Новости.

Футболист выбрал встречу между сборными Англии и Хорватии. «Я не смотрю на вратарский перформанс. Чемпионат мира — это праздник. Интересно смотреть на голы», — заявил Акинфеев.

Встреча прошла 17 июня в Далласе. Она завершилась победой англичан со счетом 4:2.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России не участвует в турнире, так как ее отстранили от международных соревнований в 2022 году.