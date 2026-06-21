Испания повторила мировой рекорд по продолжительности беспроигрышной серии

Испания не проиграла в 33-м матче подряд и повторила мировой рекорд

Сборная Испании повторила мировой рекорд по продолжительности серии без поражений в официальных матчах. Об этом сообщил журналист Педро Мартин в своем аккаунте в соцсети X.

В воскресенье, 21 июня, Испания со счетом 4:0 разгромила Саудовскую Аравию в матче группового этапа чемпионата мира 2026. Этот матч стал 33-й подряд официальной игрой для команды, в которой она не потерпела поражение.

Испании удалось повторить рекорд сборной Бразилии. С 1993 по 1998 год команда также не проигрывала в официальных матчах на протяжении 33 матчей.

В следующем матче на ЧМ-2026 сборная Испании может установить абсолютный рекорд. Команда 27 июня сыграет с Уругваем.