Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
21:49, 21 июня 2026Спорт

Испания повторила мировой рекорд по продолжительности беспроигрышной серии

Испания не проиграла в 33-м матче подряд и повторила мировой рекорд
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Сборная Испании повторила мировой рекорд по продолжительности серии без поражений в официальных матчах. Об этом сообщил журналист Педро Мартин в своем аккаунте в соцсети X.

В воскресенье, 21 июня, Испания со счетом 4:0 разгромила Саудовскую Аравию в матче группового этапа чемпионата мира 2026. Этот матч стал 33-й подряд официальной игрой для команды, в которой она не потерпела поражение.

Испании удалось повторить рекорд сборной Бразилии. С 1993 по 1998 год команда также не проигрывала в официальных матчах на протяжении 33 матчей.

В следующем матче на ЧМ-2026 сборная Испании может установить абсолютный рекорд. Команда 27 июня сыграет с Уругваем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Севастополе на фоне воздушных атак ВСУ отменили продажу топлива. Губернатор призывает снизить потребление электроэнергии

    Испания повторила мировой рекорд по продолжительности беспроигрышной серии

    В украинском регионе усилили мобилизационные мероприятия

    Россияне стали вдвое чаще вкладываться в золото и серебро

    Российский регион ушел под воду после мощной грозы

    На Западе встревожились после слов Медведева и Ушакова об Украине

    Испания разгромила Саудовскую Аравию и одержала первую победу на ЧМ-2026

    Применение легкой малогабаритной крылатой ракеты «Бандероль» сняли на видео

    Спецпредставитель Путина обратился к инопланетянам

    Канцлер Германии отказался от жалоб на оскорбления в интернете

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok