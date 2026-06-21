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12:20, 21 июня 2026Путешествия

На курортах Турции начали закрываться магазины из-за отсутствия россиян

Shot: На курортах Антальи закрываются магазины и заведения из-за отсутствия россиян
Алина Черненко

Фото: smtozkya / Shutterstock / Fotodom  

На курортах Турции начали закрываться магазины и заведения из-за отсутствия россиян. По словам местных жителей, в 2026 году они приезжают не так активно, как раньше. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

В частности, такую тенденцию стали замечать в Анталье. За первые полгода через местный аэропорт в страну прилетели 711 тысяч человек — это на 10 процентов меньше, чем в 2025 году.

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Отельеры уже готовы снизить цены на июль и август, чтобы привлечь гостей. Они уверяют, что раньше в первый месяц лета пляжи и гостиницы были забиты, а сейчас отдыхающих почти нет — на шезлонгах можно заметить лишь редких загорающих.

Как сообщает Telegram-канал, глава объединения отельеров Антальи Хюсейн Дегирменджи уже назвал прошедшие полгода худшими в истории. Одной из причин падения спроса называют кризис на Ближнем Востоке.

Ранее россиянам предложили отдохнуть по системе «все включено» в Турции от 120 тысяч рублей на двоих. Однако бронировать такие туры на июль и август необходимо в июне.

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