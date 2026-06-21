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07:52, 21 июня 2026Спорт

Стало известно об отношении к российскому флагу на стадионах чемпионата мира

Болельщик Прусов заявил, что без проблем посещал матчи чемпионата мира с российским флагом
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Andreas Hillergren / TT News Agency via Reuters

Российский болельщик Дмитрий Прусов рассказал об отношении к российскому флагу на стадионах чемпионата мира 2026 года. Его слова приводит «Чемпионат».

Прусов заявил, что никаких вопросов к триколору не было — они ходили с ним постоянно без проблем. К болельщикам с российским флагом подходили люди из Узбекистана, Казахстана, Белоруссии и Абхазии, фотографировались с ними. Прусов подчеркнул, что Россию там очень сильно уважают, любят и помнят чемпионат мира 2018 года, который прошел в стране.

Ранее российский болельщик Антон Шаповалов попросил президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино и премьер-министра Канады Марка Карни расписаться на флаге России во время матча чемпионата мира между сборными Катара и Канады. Они согласились сделать это.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России пропускает турнир из-за санкций со стороны Международной федерации футбола.

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