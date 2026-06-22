Чемпионку Уимблдона отстранили за отказ от допинг‑пробы

Чемпионку Уимблдона Вондроушову отстранили на четыре года за отказ от сдачи допинг-теста

Чемпионку Уимблдона 2023 года, чешскую теннисистку Маркету Вондроушову, дисквалифицировали на четыре года за отказ от сдачи допинг-теста. Об этом сообщается на сайте Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA)

Решение было принято после внесоревновательной проверки 3 декабря 2025 года, когда спортсменка не предоставила пробу, несмотря на уведомление допинг-офицера. Согласно антидопинговым правилам, отказ от теста приравнивается к положительному результату, что предотвращает возможность спортсменам сокращать срок дисквалификации через уклонение от тестирования. Дисквалификация Вондроушовой продлится до 21 июня 2030 года.

Генеральный директор ITIA Карен Мурхаус прокомментировала это решение, подчеркнув важность соблюдения антидопинговых регламентов всеми спортсменами.

Вондроушова занимает 122-е место в мировом рейтинге и не выступает с января. В 2023 году чешская теннисистка была шестой ракеткой мира. Тогда спортсменка выиграла единственный в карьере турнир Большого шлема, одержав победу на Уимблдоне.