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14:50, 22 июня 2026Бывший СССРЭксклюзив

Названа цель угроз Зеленского Белоруссии

Политолог Жарихин: Угрожая Белоруссии, Зеленский ведет к обострению и расширению поля боя
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Угрожая Белоруссии, президент Украины Владимир Зеленский стремится к обострению ситуации и расширению поля боя, убежден политолог, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Цель риторики политика он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Зеленский начал угрожать Белоруссии «крайне опасными последствиями» из-за установленной вблизи общей границы военной техники. Политик полагает, что там используются ретрансляторы, которые якобы помогают России наносить удары дронами по территории Украины.

«То, к чему стремится Зеленский — это обострение ситуации, расширение поля боя. Но, я думаю, что все-таки в данном случае это, скорее, похвальба. Вряд ли он сейчас, в момент, когда у него и так очень плохо на фронте, решится расширять это поле боя», — высказался политолог.

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник также усомнился в том, что Украина решится наносить удары по территории Белоруссии из-за последствий.

Экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин увидел в угрозах Зеленского белорусскому лидеру Александру Лукашенко стремление втянуть Минск в конфликт. По его словам, такой сценарий обернется поражением для Вооруженных сил республики (ВСУ).

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