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16:07, 22 июня 2026Наука и техника

В Китае осуществили спутниковый звонок со смартфона

«Синьхуа»: В Китае осуществили спутниковый звонок со стандартного смартфона
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Dima Zel / Shutterstock / Fotodom

В Китае впервые осуществили спутниковый звонок со стандартного смартфона. Об этом сообщает «Синьхуа».

По данным компании Yuanxin Satellite, речь идет о первом в Китае подобном испытании, «при котором на протяжении всего процесса вся линия связи остается бесперебойной и стабильной, обеспечивая отличную передачу голоса».

Агентство отмечает, что по состоянию на 5 июня спутниковая группировка Spacesail, использовавшаяся для звонка, насчитывает 200 спутников.

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Ранее «Синьхуа» сообщило, что ракета Zhuque-2E Y6 запустила на околоземную орбиту спутники связи Spacesail DTC 01 и China Mobile 02.

В феврале издание SpaceNews сообщило, что китайский оператор Spacesail, располагающий спутниками Qianfan — потенциальными конкурентами американской системы SpaceX Starlink, — подписал соглашение с малайзийской компанией Measat, предполагающее предоставление услуг спутникового интернета.

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