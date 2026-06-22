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12:52, 22 июня 2026Наука и техника

В Польше заявили о страдающих Leopard ВСУ

Defence24: Танки Leopard 2A4 ВСУ страдают от недостаточной защиты
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Переданные Киеву немецкие танки Leopard 2A4 отличаются недостаточным уровнем бронирования. О проблемах машин заявило польское издание Defence24.

Автор напомнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили около 74 Leopard семейства 2A4. Вооруженные силы России поразили минимум 25 танков. При этом 21 машина считается полностью уничтоженной.

«Танки Leopard 2A4 в основном страдают от недостаточной броневой защиты из-за устаревшей основной композитной брони», — говорится в публикации.

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Как пишет издание, установка импровизированной дополнительной защиты не в состоянии решить проблемы танка. Украинские машины оснащают решетчатыми экранами и динамической защитой.

Ранее в июне американское издание 19FortyFive писало, что немецкие танки Leopard 2 являются грозными машинами, однако их мобильность ограничивает большая масса. Современный Leopard 2A7 весит более 63 тонн.

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