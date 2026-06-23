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17:43, 23 июня 2026Спорт

Российскую альпинистку включили в Книгу рекордов Гиннесса

Российскую альпинистку Алину Пекову включили в Книгу рекордов Гиннесса
Владислав Уткин
Владислав Уткин
Алина Пекова

Алина Пекова. Фото: Иван Губский / ТАСС

Российскую альпинистку Алину Пекову включили в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Россиянка стала самой молодой женщиной, которая когда-либо поднималась на каждую из 14 самых высоких гор Земли. Уровень всех этих вершин превышает 8000 метров.

На момент установления рекорда в октябре 2024 года Пековой исполнился 31 год, Тогда она покорила гору Шишабангма в Гималаях, высота которой составляет 8027 метров. Таким образом, Пекова стала первой россиянкой, которой удалось взойти на все 14 восьмитысячников.

Ранее в немецких Альпах произошла трагедия. 19-летний альпинист упал с высоты 1700 метров. Кусок скалы, за который держался молодой человек, отвалился, и тот упал вместе с ним.

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