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06:30, 24 июня 2026РоссияЭксклюзив

Названа следующая цель ВС России в ДНР после Константиновки

Военный эксперт Дандыкин: После Константиновки ВС РФ будут брать под контроль Дружковку
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженным силам (ВС) России нужно взять под контроль оставшиеся пять процентов Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР), после чего будут бои за Дружковку, заявил военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что российские войска взяли около 95 процентов территории Константиновки. Об успешном наступлении на направлении рассказывал военблогер Борис Рожин. Он также писал, что за сутки армия России провела зачистку еще 103 зданий в городе.

«Надо 5 процентов [Константиновки] еще освободить. Я думаю, это будет в ближайшее время. А дальше — Дружковка. Как в той песне поется: "Значит, нам туда дорога". Следующая Дружковка, а дальше уже выход есть, находимся вблизи Краматорска и Славянска. Там дела хорошо идут у Красного Лимана», — сказал Дандыкин.

Говоря о полном освобождении Константиновки, эксперт подчеркнул, что это может произойти уже в этом месяце.

«Я думаю, что это произойдет уже, может быть, в этом месяце, насчет Константиновки», — добавил Дандыкин.

Сообщалось также, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) оттягивает силы и средства с северных и северо-западных окраин Константиновки ДНР, где активно наступают российские войска

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