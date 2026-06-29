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17:54, 29 июня 2026Спорт

В Госдуме отреагировали на письмо 11 стран против российских гимнастов

Депутат Свищев назвал письмо 11 стран против российских гимнастов истерией
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев отреагировал на письмо 11 национальных гимнастических федераций против российских спортсменов. Его слова приводит ТАСС.

Свищев назвал письмо истерией и заявил, что решение принимает Международная федерация гимнастики (World Gymnastics). По его мнению, организация должна жестко отреагировать на предложение 11 стран.

Ранее Федерация гимнастики Германии совместно с десятью другими национальными федерациями инициировала обращение в European Gymnastics с предложением лишить Россию и Белоруссию права выступать с национальными флагами и гимнами. Они хотят сохранить для спортсменов возможность участия только в нейтральном статусе.

European Gymnastics отменила ограничения для россиян и белорусов 24 мая. В организации подчеркнули, что будут следовать решению World Gymnastics, которая приняла аналогичное решение 18 мая.

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