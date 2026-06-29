В Госдуме отреагировали на письмо 11 стран против российских гимнастов

Депутат Свищев назвал письмо 11 стран против российских гимнастов истерией

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев отреагировал на письмо 11 национальных гимнастических федераций против российских спортсменов. Его слова приводит ТАСС.

Свищев назвал письмо истерией и заявил, что решение принимает Международная федерация гимнастики (World Gymnastics). По его мнению, организация должна жестко отреагировать на предложение 11 стран.

Ранее Федерация гимнастики Германии совместно с десятью другими национальными федерациями инициировала обращение в European Gymnastics с предложением лишить Россию и Белоруссию права выступать с национальными флагами и гимнами. Они хотят сохранить для спортсменов возможность участия только в нейтральном статусе.

European Gymnastics отменила ограничения для россиян и белорусов 24 мая. В организации подчеркнули, что будут следовать решению World Gymnastics, которая приняла аналогичное решение 18 мая.