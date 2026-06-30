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09:52, 30 июня 2026Экономика

В России снизилось число работающих такси

«Ъ»: Таксисты в ряде регионов стали реже выходить на линию из-за проблем с бензином
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

На фоне проблем с доступностью бензина в ряде регионов таксисты стали реже выходить на линию и стараются не брать дальние заказы, опасаясь остаться без топлива. Об этом со ссылкой на данные участников рынка пишет «Коммерсантъ».

В частности, гендиректор таксопарка F1rst Дмитрий Назаров оценивает отток водителей из отрасли в 20 процентов, а гендиректор таксопарка 369 Михаил Манхаев — в 5-10 процентов. Сервис заказа такси «Максим» подтвердил, что активных водителей становится меньше, но не привел конкретных цифр.

Негативную динамику подтверждают и данные сервиса «Сбер Индекс», зафиксировавшего снижение расходов россиян на такси, каршеринг и аренду автомобилей на три процента при общем росте трат на товары и услуги на 7,9 процента.

Глава центра компетенций Международного евразийского форума «Такси» Олег Амосов отметил, что проблемы с доступностью топлива сказываются на такси сильнее, чем для остального транспорта, который обеспечивается топливом централизовано. По словам Назарова, чем больше водители тратят времени на заправку, тем меньше эффективность выполнения заказов, а значит, снижается количество активных выходов на линию.

Член правления Национальной ассоциации таксопарков Сергей Привалов отметил, что средний уровень цен на поездки не изменился, что дополнительно снижает мотивацию водителей работать, ведь их расходы растут. По мнению Амосова, если проблемы с топливом сохранятся, ситуация на рынке такси дополнительно ухудшится.

Ранее сообщалось, что правительство готово разрешить производство и импорт бензина стандарта «Евро-2», что позволит увеличить предложение на рынке на сотни тысяч тонн в месяц, пусть и ценой возможных проблем для двигателей современных автомобилей.

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