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16:17, 3 июля 2026Россия

Генерал заявил о возможности нанести удар по Финляндии после сообщений о ядерном оружии

Генерал Бижев заявил о возможности удара по Финляндии из-за размещения ядерного оружия
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Россия может нанести по Финляндии упреждающий удар, если в стране разместят ядерные боеголовки. Об этом заявил генерал-лейтенант Айтач Бижев, его слова приводит Национальная служба новостей (НСН).

С 1 июля в Финляндии вступили в силу поправки к законам, отменяющие запрет на ввоз и хранение ядерного оружия. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва примет военно-технические и политические меры реагирования.

«Финляндия бездумно повторяет опыт стран Персидского залива. Когда произошел конфликт между Ираном и Соединенными Штатами Америки, то был нанесен удар по американским военным базам в регионе. Мы тоже имеем право нанести упреждающий удар по финской территории в случае обострения международной обстановки. Они подставляют свою страну как мишень», — сказал Бижев.

По его словам, действия финского правительства вывели страну из всех международных договоров, что развязало руки российскому военно-политическому руководству. Теперь, как отметил генерал, Москва имеет право ликвидировать угрозу любыми средствами.

Ранее финский политик Армандо Мема, комментируя действия правительства страны, заявил, что решение об отмене запрета на ввоз и хранение ядерного оружия на своей территории является безответственным и опасным. Он подчеркивал, что нынешняя Украина служит хорошим примером того, что может произойти с Финляндией.

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