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18:26, 3 июля 2026Спорт

Гроссмейстер Крамник отреагировал на дисквалификацию ФИДЕ

Гроссмейстер Крамник подаст апелляцию на решение ФИДЕ о его дисквалифиции
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Российский гроссмейстер Владимир Крамник отреагировал на дисквалификацию Международной шахматной федерации (ФИДЕ) за нарушение кодекса этики. Его слова приводит «Матч ТВ».

Шахматист заявил, что не удивлен решением ФИДЕ. Он рассказал, что заранее подготовил апелляцию и подаст ее в ближайшие дни. Крамник выразил сожаление, что по уставу не может сразу обратиться в CAS (Спортивный арбитражный суд).

Ранее 3 июля ФИДЕ дисквалифицировала Крамника на один год. Причиной стали заявления россиянина, которые, по мнению организации, могли негативно повлиять на психологическое состояние американского шахматиста Дэниэла Народицкого.

О смерти Народицкого стало известно 20 октября. После этого пользователи сети утверждали, что Крамник оказывал психологическое давление на американца, которое, по их мнению, привело к его смерти.

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