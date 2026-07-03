Российское «Многоточие» собьет дрон с первого раза

«Ростех»: Патрон «Многоточие» может сбить дрон с первого раза

Российский патрон «Многоточие» может сбить FPV-дрон с первого раза. Об этом говорится в ролике проекта «Наш Краш» госкорпорации «Ростех».

На видео ведущий с первого раза попал по цели — дрону с прикрепленной к нему бутылкой газировки. «Ставим на одиночные, и пробуем попасть. И с первого попадания!» — сказал комментатор.

По его словам, «ни один из патронов за весь день съемки не дал осечки».

В феврале индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев сообщил, что в зоне специальной военной операции (СВО) против беспилотников использовали российские патроны «Многоточие» с «хитрой пулей».

В январе госкорпорация рассказала, что «Высокоточные комплексы» выпустили патроны «Многоточие» для уничтожения дронов.