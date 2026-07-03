Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:47, 3 июля 2026Наука и техника

Российское «Многоточие» собьет дрон с первого раза

«Ростех»: Патрон «Многоточие» может сбить дрон с первого раза
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Российский патрон «Многоточие» может сбить FPV-дрон с первого раза. Об этом говорится в ролике проекта «Наш Краш» госкорпорации «Ростех».

На видео ведущий с первого раза попал по цели — дрону с прикрепленной к нему бутылкой газировки. «Ставим на одиночные, и пробуем попасть. И с первого попадания!» — сказал комментатор.

По его словам, «ни один из патронов за весь день съемки не дал осечки».

Материалы по теме:
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022

В феврале индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев сообщил, что в зоне специальной военной операции (СВО) против беспилотников использовали российские патроны «Многоточие» с «хитрой пулей».

В январе госкорпорация рассказала, что «Высокоточные комплексы» выпустили патроны «Многоточие» для уничтожения дронов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна причина задержания бывшего главы Росавиации

    Иран принял меры безопасности на время похорон верховного лидера

    Россиянам раскрыли сопутствующие расходы при покупке квартиры

    Москвичам ответили на вопрос о погодной аномалии

    Минпромторг отчитался о ситуации с реализацией машин в России

    Задержан экс-глава Росавиации

    Губернатор Севастополя сообщил об увеличении числа свободно продающих топливо заправок

    Врач назвал способ проверить риск инфаркта за несколько минут

    В России упали продажи средств от диареи и изжоги

    100 миллионов украденных из банка рублей проиграли в казино

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok