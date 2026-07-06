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16:51, 6 июля 2026Наука и техника

Айзекман рассказал о спасении телескопа Swift

Глава НАСА Айзекман: Агентство проводит миссию по спасению телескопа Swift
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Ron Beard / NASA / Reuters

США проводят миссию по спасению космического телескопа Swift при помощи аппарата Link, созданного компанией Katalyst для обслуживания спутников, в частности, изменения их орбиты. Об этом в эфире программы Face the Nation with Margaret Brennan телеканала CBS заявил глава НАСА Джаред Айзекман.

«Мы все еще устанавливаем с ним связь, и это очень экспериментальный проект, поэтому я не ожидал, что он сразу же окажется идеальным, но в ближайшие дни мы узнаем больше. А если он заработает, это откроет нам новые возможности для Hubble и других научных приборов», — сказал руководитель.

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В июне издание SpaceNews сообщило, что коррекцию орбиты Hubble можно провести при помощи космического аппарата Link.

В мае 2023-го тот же портал рассказал, что американские компании Astroscale и Momentus предложили поднять орбиту телескопа Hubble на 50 километров для перезапуска его работы в дальнейшем.

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