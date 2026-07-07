На Украине предрекли погромы против украинцев в Польше

Депутат Рады Вятрович: В Польше могут начаться погромы против украинцев

В Польше могут начаться погромы против украинцев. Такой сценарий предрек депутат Верховной Рады Владимир Вятрович в интервью «Украинской правде».

«В худшем случае [напряженность приведет] к погромам украинцев. Их много, их легко заметить, они там беззащитны, если их не будет защищать польское государство», — сказал он.

Ранее глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что напряженные отношения между Киевом и Варшавой станут хуже. По его словам, власти Польши планируют эскалацию конфликта к годовщине Волынской трагедии.

Разлад в отношениях Киева и Варшавы начался из-за героизации Украинской повстанческой армии (УПА, признана экстремистской и запрещена в России) властями Украины. В частности, президент Владимир Зеленский присвоил отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций ВСУ почетное наименование «имени героев УПА».

В ответ на это президент республики Кароль Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого орла — высшей награды страны. Впоследствии сообщалось, что украинские власти принимали решения без оценки дипломатических последствий.