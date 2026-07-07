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10:50, 7 июля 2026Россия

В России отреагировали на причастность британских спецслужб к атаке ВСУ на Севастополь

Белик: Причастность спецслужб Британии к атаке на Севастополь связана с исторической болью
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Депутат Госдумы Дмитрий Белик отреагировал на причастность британских спецслужб к атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на панораму Музея обороны Севастополя, заявив, что это неудивительно из-за исторических событий, которые связаны с объектом. Его слова приводит РИА Новости.

Парламентарий обратил внимание на то, что отраженные на полотне музея-панорамы события времен Крымской войны являются для Великобритании исторической болью.

Белик также высказал мнение, что панорама не могла быть для ВСУ приоритетной военной целью, а совершенная атака была спланированной диверсией, рассчитанной на общественное мнение.

«По замыслу авторов операции взрыв в панораме должен был дестабилизировать российское общество. Но замыслы британских спецслужб и украинских исполнителей пошли крахом», — заключил он, добавив, что музей будет восстановлен.

Ранее в Службе внешней разведки (СВР) России сообщили, что удар по Музею обороны Севастополя был детально спланированной провокацией Лондона и его спецслужб. Уточнялось, что полетные задания в системы вооружений загрузили британские специалисты, выступавшие под личиной военных советников.

Об атаке на объект культурного наследия стало известно утром 10 июня. Удар был совершен с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа с кумулятивным зарядом. В Кремле отреагировали на атаку ВСУ словами о том, что «историю нельзя победить».

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