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Из жизни
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18:02, 8 июля 2026Из жизни

На чердаке случайно нашли антикварное серебро за 6,3 миллиона рублей

В Лондоне антикварное серебро с чердака продали за 6,3 миллиона рублей
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Catherine.Things / Shutterstock / Fotodom

В Лондоне, Великобритания, антикварное серебро, случайно обнаруженное на чердаке, продали на аукционе. Об этом пишет «Би-би-си».

Находку совершила женщина, убиравшаяся в доме матери в Эдинбурге. Серебряные предметы были завернуты в газеты и ткань и лежали в старых сундуках. Предполагается, что разные члены семьи пополняли коллекцию на протяжении многих лет.

Антикварное серебро ушло с молотка в ходе торгов, организованных аукционным домом Elmwood's. Ожидалось, что за коллекцию удастся выручить не более 23 тысяч фунтов стерлингов (2,4 миллиона рублей), однако ее финальная цена оказалась втрое выше и составила почти 60 тысяч фунтов стерлингов (6,3 миллиона рублей).

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Всего на чердаке нашли более 100 изделий, датируемых началом XVIII — началом XX века. Среди них — пивная кружка времен императорской России, ювелирная шкатулка эдвардианской эпохи и викторианская дорожная кисточка для бритья.

На аукционе также продали чайные сервизы, канделябры, подносы и наградные памятные изделия. Самым дорогим лотом был набор датских винтажных столовых приборов. Их купили за 5,2 тысячи фунтов (542 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что в Великобритании женщина обнаружила на чердаке забытую на 30 лет книгу о Гарри Поттере и продала ее на аукционе. Аукционисты назвали ее «лучшим экземпляром, когда-либо появлявшимся на рынке».

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