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18:05, 8 июля 2026Спорт

Предсказано самое вероятное количество голов Месси на чемпионате мира

Аналитики предсказали, что футболист Месси забьет более 9 голов на чемпионате мира — 2026
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Букмекеры предсказали самое вероятное количество голов нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира 2026 года по футболу. Об этом сообщает Sports.

Аналитики скорректировали ожидания от футболиста: на 9 и более голов на турнире дают коэффициент 1,36, на 10 и более забитых мячей — 2,20. Перед стартом мундиаля от форварда сборной Аргентины ждали всего четыре гола.

На данный момент в активе Месси 8 забитых мячей. Он лидирует в гонке бомбардиров мундиаля. Кроме того, он установил ассистентский рекорд чемпионатов мира (9), обойдя соотечественника Диего Марадону.

В четвертьфинале сборная Аргентины сыграет с национальной командой Швейцарии. Матч пройдет 12 июля в Канзас-Сити. Он начнется в 04:00 по московскому времени.

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