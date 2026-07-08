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16:58, 8 июля 2026Россия

Россиянам рассказали об имиджевых последствиях удара дрона по Омскому НПЗ

Колясников об ударе по ОНПЗ: Это удар по авторитету России
Павел Полтавец (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

В ходе беседы с генеральным конструктором Центра комплексных беспилотных решений Дмитрием Кузякиным в рамках программы «Мы в курсе» на «Царьград ТВ» пролет украинского дрона и его удар по Омскому НПЗ назвали не только военным, но и имиджевым поражением, которое транслировалось на весь мир. Как отметила ведущая Елена Афонина, ссылаясь на блогера Сергея Колясникова, этот инцидент наглядно продемонстрировал уязвимость российской глубокой тыловой инфраструктуры именно в тот момент, когда страна стремится к переговорам с Западом. Однако есть и репутационный противовес, о котором рассказал Кузякин.

«Суть в том, что этот пролет и удар видит весь мир. В том числе и те, с кем так хочется провести "переговоры", то бишь американцы. Это не удар по НПЗ. Это удар по авторитету и репутации на мировой арене», — привела ведущая слова блогера Колясникова.

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В ответ на это Кузякин отметил, что атака дронов является комбинированной: вместе с физическим поражением целей запускается информационное поле, цель которого — раскачать население и создать противостояние между гражданами и защитниками неба.

Эксперт признал, что Россия сбивает все цели, до которых может дотянуться, однако любая ПВО может быть перегружена, особенно на необъятных просторах страны. Противник, по его словам, всегда может проложить маршрут так, чтобы на пути дрона не попала ни одна мобильная огневая группа. В Киеве уже назвали атаку на Омский НПЗ «демонстрацией возможностей» и пообещали наращивать удары по российской нефтепереработке, что подтверждает заявление гендиректора украинской Fire Point Дениса Штилермана о модернизации дронов FP-1. Тем не менее репутацию выравнивают отражения атак части беспилотников.

Ни одна страна, включая Китай и Соединенные Штаты Америки, даже близко не готова к отражению подобных атак. А для нас это ежедневная реальность

Дмитрий Кузякингенеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений

Ранее военный эксперт Борис Джерелиевский предположил, что дроны, ударившие по Омску, могли быть запущены с территории Казахстана. Он заявил, что при большом запасе топлива ударная часть беспилотника могла быть только маленькой. Также в пользу ударов с территории Казахстана он привел факт, что там находили обломки БПЛА.

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