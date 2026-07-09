Европейский гимнастический союз рассмотрит допуск российских гимнастов с символикой

European Gymnastics 28 июля рассмотрит вопрос снятия всех ограничений с россиян

Генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) 28 июля рассмотрит вопрос снятия всех ограничений с российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу организации Фарида Гаибова.

Представители национальных федераций должны окончательно утвердить решение о допуске гимнастов к соревнованиям под национальным флагом и гимном. Ранее 11 европейских федераций выступили против возвращения. Собрание было перенесено из-за сложной геополитической обстановки.

Ранее исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял исполком European Gymnastics.

Ранее МОК отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий от 28 февраля 2022 года и 28 марта 2023 года об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, Олимпийский комитет России (ОКР) временно восстановлен в правах.

