Мужская сборная США разделит с женской командой призовые за участие в ЧМ-2026

Мужская сборная США разделит с женской командой призовые за участие в ЧМ-2026 по футболу

Мужская сборная США по футболу разделит призовые за участие в чемпионате мира 2026 года с женской национальной командой страны. Об этом сообщает ESPN.

За выход в 1/8 финала американцы получат от Международной федерации футбола (ФИФА) 16 миллионов долларов. 20 процентов от этой суммы заберет себе Федерация футбола США.

Остальные 80 процентов призовых в равных долях распределят между мужской и женской сборными США. Доля женской команды будет выплачена после участия сборной в квалификации чемпионата мира‑2027 в Бразилии. Такой подход распределения призовых применяется в США для сокращения разрыва в выплатах между мужскими и женскими командами.

В 1/8 финала ЧМ-2026 сборная США проиграла Бельгии. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу европейской сборной.