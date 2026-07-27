Заявление Белоусова о мобилизации в России осенью оказалось фейком

Заявление министра обороны Белоусова о мобилизации в России осенью оказалось фейком

В сети распространили утверждение, что министр обороны РФ Андрей Белоусов якобы заявил о том, что осенью будет проведена частичная мобилизация. Также распространились и слова президента Украины Владимира Зеленского, что после выборов в Госдуму в России мобилизуют от 300 до 500 тысяч человек.

Андрей Белоусов не делал подобных заявлений. Видео, в котором он якобы говорит об этом — дипфейк, созданный ИИ. Оригинал видео — встреча с военкорами в июне, где не говорится о вероятной мобилизации.

Фейки с заявлениями Белоусова, а также других лиц о якобы готовящейся мобилизации уже неоднократно появлялись в Сети, и затем опровергались. Так, похожая история с дипфейком Белоусова была в мае. Сам министр обороны же весной говорил, что набор военнослужащих на службу по контракту в Вооруженные силы России идет с опережением плана, что означало, что необходимости в новой мобилизации нет.

Что же касается заявления Зеленского, сделанного им в интервью Sky News, то он не привел источников и доказательств этого.

В России слова украинского лидера также опровергли. Так, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник указал, что это — вброс, которым Киев пытается раскачать общество внутри РФ. «Я как член комитета по обороне скажу, что таких даже разговоров, даже кулуарных, у нас нет. Ни в комитете, ни в Думе я таких разговоров не слышал», — отметил депутат. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов также назвал подобные заявления чушью.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отметил, что в России отсутствует необходимость в новой волне мобилизации, а заявления Зеленского остаются «полетом его фантазии».

Недавние слухи о готовящейся мобилизации были частично основаны на недавно принятой Госдумой поправкой в закон «О воинской обязанности и военной службе». Согласно ей планируется увеличить список граждан с судимостью, которые смогут подписать контракт с Минобороны России в период мобилизации, военного положения или в военное время. Но, как объяснил Андрей Колесник, закон не имеет отношения к якобы предполагаемой мобилизации.

Периодически появляющиеся слухи о мобилизации в РФ также неоднократно опровергались. Так, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал осенью 2025 года, что добровольческий ресурс России довольной высокий. По словам президента Владимира Путина, ежемесячно на службу в зоне специальной военной операции (СВО) приходят 50-60 тысяч человек. За 2025 год контракт с Вооруженными силами России подписали более 400 тысяч граждан, а в конце апреля 2026-го, то есть за четыре месяца с начала года, на СВО отправились еще 127 тысяч военнослужащих.

Этого количества добровольцев вполне достаточно для выполнения всех боевых задач, отмечал в марте 2026 года зампред Совбеза Дмитрий Медведев, поэтому необходимости в новой волне мобилизации в России нет. Его слова подтверждает и Песков: весной он, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что тема мобилизации на повестке дня сейчас не стоит.

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Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».