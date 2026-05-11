В Таиланде обнаружили новый штамм коронавируса . Пока он есть только у летучих мышей. Зараженных среди людей нет, заверили власти королевства.

Они сомневаются, что новый штамм спровоцирует вспышку заболеваемости, потому что он передается не так легко, как COVID-19, и менее патогенен.

Во Франции человек впервые заразился хантавирусом . Опасный вирус нашли у женщины, сообщили в местном Минздраве.

Распознали его по характерным симптомам. Анализы подтвердили, что пациентка заразилась именно им. Сейчас она в больнице.

Всего в стране 22 человека контактировали с больными хантавирусом.

Между тем власти Испании продолжают эвакуировать людей с круизного лайнера, где зафиксировали вспышку вируса . Трое из восьми заболевших на корабле скончались.

На борту осталось 22 пассажира (их заберут в ближайшее время) и 32 члена экипажа, включая одного россиянина. Экипаж не будут снимать с лайнера — он отправится в Нидерланды, где корабль продезинфицируют.