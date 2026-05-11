Санкции ЕС против детских лагерей, новый штамм коронавируса и лето без отключений горячей воды. Главное за 11 мая
Британия и ЕС ввели санкции против России. Туда попали детские лагеря и военно-морское училище
Евросоюз и Великобритания утвердили новые санкции против РФ из-за эвакуации детей из зоны СВО.
В британский список внесли дополнительные 85 пунктов. Под ограничения попали:
- руководитель Росмолодежи Григорий Гуров;
- начальник «Юнармии» Владислав Головин;
- гендиректор АНО «Диалог» Владимир Табак;
- глава оздоровительного комплекса «Снегири» Михаил Шмойлов и т. д.
В перечне также оказались психиатрическая больница № 5 села Строгановка в Крыму, санаторий «Здравница», детский лагерь имени Казакевича и Севастопольский государственный университет.
Теперь в санкционных списках Великобритании 1903 физических и 857 юридических лиц.
Меры ЕС коснулись 16 учителей и глав молодежных организаций, а также 7 учреждений. В частности, под санкции попали:
- директор Центра развития военно-спортивной подготовки «Воин» Дмитрий Шевченко;
- зампред правительства Крыма Елена Романовская;
- Нахимовское военно-морское училище;
- детские лагеря «Орленок» и «Смена» и другие люди и организации.
Как британские, так и европейские власти заявили, что в учреждениях из списков украинские дети якобы получают «идеологическую обработку и милитаризованное образование».
Реакция России
Российское посольство в Лондоне заявило, что новые санкции ввели на основании искаженных фактов. Дипломаты подчеркнули, что попавшие под санкции люди и организации помогали спасать детей с прифронтовых территорий, которые находились под обстрелами, в том числе и британского оружия.
Рестрикции прокомментировали и в МИД РФ.
Когда правительство (премьер-министра Великобритании Кира) Стармера вводит санкции против психиатрической больницы, пора Лондону вызывать себе санитаров.
Попавший под ограничения глава Росмолодежи также высказался. Григорий Гуров пригласил молодых людей со всего мира на Международный фестиваль молодежи — 2026, который пройдет в Екатеринбурге. Он заявил, что на него уже подали заявки жители 191 страны.
Выход из ЕАЭС и интересы Москвы: что сказал Пашинян после антироссийских заявлений Зеленского в Ереване
Глава Армении прокомментировал отсутствие реакции на слова Зеленского. Никол Пашинян сказал, что не должен «цензурировать» и «обязательно реагировать на все подряд».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ненормальным, что Ереван предоставил площадку для антироссийских высказываний и не сделал при этом заявлений, которые бы их сбалансировали.
Речь идет о выступлении президента Украины Владимира Зеленского на открытии саммита Европейского политического сообщества в Армении. Он сказал, что Киев может атаковать дронами парад Победы в Москве.
По словам Пашиняна, Армения — маленькая страна и не собирается вмешиваться во все мировые дела.
При этом политик заявил, что Армения продолжит развивать и углублять отношения с Россией. Но с пониманием, что они переживают «неизбежную трансформацию».
Ереван не стремится навредить интересам Москвы, отметил Пашинян.
Также он отметил, что Армения не выйдет из ЕАЭС внезапно. Если это когда-нибудь произойдет, это будет «спланировано, без внезапностей», заключил Пашинян.
Очередной штамм коронавируса и помощь ИИ в постановке диагноза: что нового в области медицины
Нейросети помогут врачам лечить россиян. В частности, Минздрав уже внедряет систему, которая может быстро анализировать историю болезни и медкарту пациента и передавать данные медикам, рассказал глава ведомства Михаил Мурашко.
Раньше на такую работу могло уходить полчаса, а у нейросетей это занимает несколько секунд, отметил министр.
ИИ начали привлекать и к другой работе. Например, транскрибировать речь. Все это должно помочь снизить бумажную нагрузку на врачей, рассчитывают в Минздраве.
В Таиланде обнаружили новый штамм коронавируса. Пока он есть только у летучих мышей. Зараженных среди людей нет, заверили власти королевства.
Они сомневаются, что новый штамм спровоцирует вспышку заболеваемости, потому что он передается не так легко, как COVID-19, и менее патогенен.
Во Франции человек впервые заразился хантавирусом. Опасный вирус нашли у женщины, сообщили в местном Минздраве.
Распознали его по характерным симптомам. Анализы подтвердили, что пациентка заразилась именно им. Сейчас она в больнице.
Всего в стране 22 человека контактировали с больными хантавирусом.
Между тем власти Испании продолжают эвакуировать людей с круизного лайнера, где зафиксировали вспышку вируса. Трое из восьми заболевших на корабле скончались.
На борту осталось 22 пассажира (их заберут в ближайшее время) и 32 члена экипажа, включая одного россиянина. Экипаж не будут снимать с лайнера — он отправится в Нидерланды, где корабль продезинфицируют.
Что еще важно: средний размер пенсии вырос, мошенники атаковали дачников, а горячую воду скоро перестанут отключать
В России вырос средний размер пенсии.
— показатель среднего уровня пенсии по итогам апреля 2026 года
В том же месяце 2025-го россияне в среднем получали 23 448 рублей, то есть за год размер пенсии вырос почти на 2 тысячи.
Российским дачникам начали приходить фейковые штрафы. В Росреестре сообщили, что владельцы участков за городом получают письма о якобы нарушении земельного законодательства. Им предлагают погасить штраф со скидкой, если они перейдут по ссылке. После этого мошенники пытаются получить доступ к аккаунту жертвы на «Госуслугах».
В некоторых районах России через 5–7 лет могут перестать отключать горячую воду летом, рассказал депутат Госдумы Владимир Кошелев. Для этого нужно обновлять 2,5% сетей в год и вложить в модернизацию около 750 млрд рублей.
В этом случае в городах-миллионниках скоро появятся первые зоны, в которых вообще не будет летних отключений. Пока же населенные пункты стремятся снизить их сроки с 14 дней за сезон до недели.
Что еще интересно: умерла правнучка Ленина, «радиостанция Судного дня» «разговорилась», а ВСУ взялись за НЛО
Скончалась правнучка Ленина. 47-летняя Елена Ульянова умерла от острой инфекции. Елена Ульянова приходилась двоюродной правнучкой советского вождя. Ее бабушка была племянницей Ленина.
В последние годы жизни Ульянова работала в музее-заповеднике «Горки Ленинские», водила там экскурсии и участвовала в мероприятиях.
«Радиостанция Судного дня» передала четыре сообщения за день. Все по одному слову.
Из них реально существуют два — «головчатый» и «негромкий». Остальные два — просто сочетания букв: «матоморф» и «мэтролук».
Загадочная радиостанция не всегда такая «говорливая». Иногда она молчит сутками, иногда передает одно-два сообщения.
Хотя буквально пару недель назад, 23 апреля, в ее эфире прозвучало сразу восемь сообщений. Но это не рекорд. Он случился 10 декабря 2025 года.
передала «радиостанция Судного дня» за один день
Есть ли какой-то смысл у сообщений радиостанции, пока никто так и не разобрался.
Вооруженные силы Украины начали исследовать НЛО. Интерес к неопознанным летающим объектам стал «больше военной задачей, чем гражданской», после начала СВО, заявил советник главы Минобороны Украины Сергей Бескрестнов.
У военных даже появился отдельный объемный документ на эту тему.
Бескрестнов призвал местных жителей, которые заметят в небе неопознанный объект, писать на специальную почту.