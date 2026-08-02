Главное за 2 августа. Массированная атака ВСУ и ответ на нее, затопление Приморья и нашествие бобров
ВСУ атаковали отдаленные регионы России. В Москве пообещали ответ
Минувшей ночью Вооруженные силы Украины устроили одну из самых массированных атак на регионы России с начала года. Беспилотники были перехвачены над 15 областями.
уничтожили над территорией РФ в ночь на 2 августа
ВСУ атаковали в том числе регионы, которые находятся за тысячи километров от границы.
Атаки на Уфу, Омск и Удмуртию
Один из украинских беспилотников сбили над промзоной в Уфе (она находится в 1500 км от украинской границы), сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. После этого там начался пожар. Пострадавших нет. Всего российские военные, добровольцы «Барса» и охрана предприятий сбили 25 БПЛА в республике.
Глава Омской области, которая расположена в 2500 км от границы с Украиной, Виталий Хоценко также сообщил об атаках ВСУ. Из-за этого в городе отменили вечерний концерт на Соборной площади. Губернатор призвал местных жителей соблюдать правила безопасности.
Три мирных жителя погибли во время атаки ВСУ на Удмуртию, рассказала врио главы республики Ольга Абрамова. Пострадали еще два человека, включая ребенка.
Три человека погибли во время атаки на Белгородскую область
Во время ракетной атаки на регион снаряды ВСУ попали в сельхозпредприятие в селе Казачья Лисица Грайворонского округа, сообщил региональный оперштаб. Погибли трое мужчин, еще трое госпитализированы с множественными осколочными ранениями.
Дрон также взорвался на предприятии в селе Ясные Зори. Пострадали два человека — мужчина и женщина. По данным регионального оперштаба, их доставили в больницу с осколочными ранениями спины, рук и ног.
Атаки на Запорожскую АЭС и Энергодар
В ночь на 2 августа дрон ВСУ ударил по галерее, которая соединяет все шесть блоков на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. По его словам, удар пришелся на место в нескольких метрах от реакторного отделения третьего энергоблока. Станция находится в безопасном состоянии, радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения не превышает естественных природных значений, отметили представители ЗАЭС.
30 июля ВСУ попытались атаковать площадку сухого хранилища отработавшего ядерного топлива, проинформировал гендиректор «Росатома». Невзорвавшийся дрон нашли около здания хранения транспортера, который предназначен для перемещения контейнеров с отработавшим топливом.
Представители атомной станции заявили, что атаки ВСУ создают риски для ядерной безопасности.
Подобные действия создают дополнительные риски для ядерной безопасности и в очередной раз демонстрируют, что атаки ведутся уже не по периметру станции, а в непосредственной близости от объектов, имеющих критическое значение для ее безопасной эксплуатации.
При этом персонал станции продолжает контролировать все параметры безопасности, радиационный фон находится в норме и не превышает природных значений.
Также Лихачев рассказал, что на уходящей неделе украинские дроны атаковали пожарно-спасательную часть, автомобили и жилую застройку в Энергодаре. Главной целью, по его словам, остается гражданская инфраструктура и объекты ЖКХ. Он подчеркнул, что «несмотря на круглосуточное давление» город продолжает «жить и работать».
Москва пообещала Киеву тяжелый ответ на ночные атаки
В Госдуме заявили, что ВСУ атакой в ночь на 2 августа пытались испортить День Воздушно-десантных войск (ВДВ). Такое мнение выразил депутат Андрей Колесник. Он отметил, что Минобороны РФ тоже нанесло массированные удары по местам сборки и хранилища дронов, а также портам, которые используют украинские военные. По его словам, «украинский режим потери понес серьезные». Парламентарий заявил, что ВСУ стоит ждать «тяжелого ответа».
Потери будут огромными, и после них будет трудно восстановиться.
Что еще важно: военная бригада на границе Белоруссии и Украины, наводнение в Приморье и иски из-за цитат из «Брата»
Белоруссия поставит на границе с Украиной военную бригаду. 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада будет дислоцироваться в 40 километрах от белорусско-украинской границы, сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил республики Александр Ильюкевич. По его словам, Минск совершенствует борьбу с дронами и предпринимает усилия для защиты военных объектов и войск. Формирование батальонов и подразделений продолжается, заключил высокопоставленный белорусский военный.
Мы наблюдаем, как у соседей проходит военный конфликт, видим массовое применение беспилотных летательных аппаратов. Конечно, мы не можем сидеть сложа руки.
В Приморском крае из-за наводнения затопило дома и обрушился мост. Около села Новороссия паводком смыло мост. Один автомобиль упал в реку: женщина не заметила, что подъезд к нему размыт. Ее спасли очевидцы. Жителей двух сел — Варфоломеевка и Яковлевка — предупредили о возможной эвакуации. По прогнозам, вода там может подняться до опасных значений.
Обильные дожди обрушились на Приморье 30–31 июля. Больше всего от него пострадали Анучинский, Яковлевский, Чугуевский, Партизанский и Спасский округа. В трех муниципалитетах нарушено транспортное сообщение. Ликвидацию последствий наводнения контролирует краевая прокуратура.
В Роспотребнадзоре заявили, что в России нет вируса Бурбон. Это редкая инфекция, которую переносят клещи и против которой нет вакцины. Ранее вирус обнаружили у одного человека в Нью-Йорке. Информации о циркуляции вируса Бурбон на территории России на данный момент нет, сообщило ведомство.
Кинокомпания подала сотни исков из-за цитат из «Брата» и «Жмурок». Речь идет про одного из создателей культовых лент — российскую компанию СТВ. С начала года она подала иски на 7,5 млн рублей к небольшим фирмам или ИП. Компания пытается отстоять интеллектуальные права. Например, она судилась с предпринимателем, который продавал на маркетплейсе футболки с кадрами из фильмов «Брат» и «Брат-2». Часть исков суды уже удовлетворили, полностью или частично.
В Карачаево-Черкесии 10 человек пострадали при взрыве газового баллона. Инцидент произошел в Усть-Джегутинском районе. Баллон взорвался на кухне частного дома. Шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней степени тяжести. Остальным помощь оказали на месте. Почему баллон взорвался, пока неизвестно.
Что еще интересно: мужчины уменьшают одну часть тела, а бобры захватывают Подмосковье
Мужчины массово пошли уменьшать одну часть тела. Спрос на операции по удалению увеличенных грудных желез у мужчин вырос за год на 30%, сообщает Baza со ссылкой на хирургов. Открытой статистики, это подтверждающей, нет.
Врачи связывают гинекомастию не только с лишним весом и гормональными нарушениями, но и с приемом некоторых лекарств. Спровоцировать увеличение груди могут отдельные антидепрессанты, мочегонные препараты, средства от тошноты и лекарства с домперидоном. Однако такой побочный эффект возникает далеко не у всех и зависит от дозировки, продолжительности лечения и особенностей организма.
Операция в Москве стоит в среднем 150–185 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге — от 60–90 тысяч рублей в государственных учреждениях и от 120–180 тысяч рублей в частных клиниках.
Бобры захватывают Подмосковье. Численность бобров в Московской области выросла почти в 70 раз с 1970-х годов и достигла примерно 12 000 особей, сообщает Mash. Животные активно строят плотины, меняют русла ручьёв и затапливают территории. Рост популяции связывают с ограничением охоты, снижением спроса на мех и восстановлением вида.
«Минерал дороже золота» отменили. Кольский научный центр (КНЦ) РАН заявил, что Минобрнауки РФ не сообщало об обнаружении нового минерала. Сообщения об открытии «кольского ашкрофтина», который якобы дороже золота, назвали недоразумением.
В Кировском руднике Хибин нашли не новый, а вторичный минерал. Он образует тончайшие игольчатые кристаллы длиной до 0,2 мм. Внутри кристаллов — полые силикатные трубки диаметром около двух нанометров. Специалисты считают, что на основе минерала можно синтезировать материалы: для катализа химических реакций и для создания современной магнитной аппаратуры.
3 августа на сайте Минобрнауки опубликуют статью об открытии.