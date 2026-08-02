Главное за 2 августа. Массированная атака ВСУ и ответ на нее, затопление Приморья и нашествие бобров

ВСУ атаковали в том числе регионы, которые находятся за тысячи километров от границы.

Атаки на Уфу, Омск и Удмуртию

Один из украинских беспилотников сбили над промзоной в Уфе (она находится в 1500 км от украинской границы), сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. После этого там начался пожар. Пострадавших нет. Всего российские военные, добровольцы «Барса» и охрана предприятий сбили 25 БПЛА в республике.

Глава Омской области, которая расположена в 2500 км от границы с Украиной, Виталий Хоценко также сообщил об атаках ВСУ. Из-за этого в городе отменили вечерний концерт на Соборной площади. Губернатор призвал местных жителей соблюдать правила безопасности.

Три мирных жителя погибли во время атаки ВСУ на Удмуртию, рассказала врио главы республики Ольга Абрамова. Пострадали еще два человека, включая ребенка.

Три человека погибли во время атаки на Белгородскую область

Во время ракетной атаки на регион снаряды ВСУ попали в сельхозпредприятие в селе Казачья Лисица Грайворонского округа, сообщил региональный оперштаб. Погибли трое мужчин, еще трое госпитализированы с множественными осколочными ранениями.

Дрон также взорвался на предприятии в селе Ясные Зори. Пострадали два человека — мужчина и женщина. По данным регионального оперштаба, их доставили в больницу с осколочными ранениями спины, рук и ног.

Атаки на Запорожскую АЭС и Энергодар

В ночь на 2 августа дрон ВСУ ударил по галерее, которая соединяет все шесть блоков на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. По его словам, удар пришелся на место в нескольких метрах от реакторного отделения третьего энергоблока. Станция находится в безопасном состоянии, радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения не превышает естественных природных значений, отметили представители ЗАЭС.