Главное за 31 июля. Ядерное расширение НАТО, отказ Трампа Зеленскому и лимит на отключение горячей воды

Возможность размещения ядерного оружия существует, дал понять генсек НАТО Марк Рютте, комментируя сведения DPA. При этом он отказался раскрывать какие-либо подробности.

Дополнительное оружие поможет Дональду Трампу усилить «сдерживание России» и сократить расходы США на обычную оборону Европы, считает американский эксперт Роберт Питерс.

По его оценке, в Европу могут перебросить еще от 100 до 150 единиц тактического ядерного оружия.

Предупреждение Москвы и первые цели для ответных ударов

Реакция России на новости не заставила себя ждать. Прямое столкновение России и НАТО быстро перерастет в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями, предупреждал глава МИД России Сергей Лавров.

На любую агрессию со стороны альянса Москва даст разрушительный ответ, заявила представитель МИД Мария Захарова.

Ранее член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник говорил, что при возникновении явной угрозы российская армия сразу подавит ядерные объекты противника.