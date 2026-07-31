Главное за 31 июля. Ядерное расширение НАТО, отказ Трампа Зеленскому и лимит на отключение горячей воды
Стало известно о планах НАТО по ядерному расширению в Европе. Что и где хотят разместить
НАТО рассматривает размещение дополнительного американского ядерного оружия в Европе. Один из вариантов — переброска авиабомб B61-12, сообщило немецкое агентство DPA.
B61-12 — американская термоядерная авиационная бомба свободного падения. После сброса хвостовой комплект наведения корректирует ее траекторию к цели.
Судя по открытым данным, у бомбы четыре режима мощности: около 0,3; 1,5; 10 и 50 килотонн.
Максимальная мощность примерно втрое превышает расчетную мощность взрыва над Хиросимой. Однако напрямую сравнивать возможные разрушения некорректно.
США могли уже тайно перебросить эти боеприпасы на базу Лейкенхит в Великобритании, считают специалисты. При дальнейшем ухудшении ситуации Пентагон может рассмотреть размещение нестратегического ядерного оружия в Польше, Финляндии и Литве, пишут СМИ.
Сейчас около 100 американских бомб B61-12 хранятся на шести авиабазах в Германии, Бельгии, Италии, Нидерландах и Турции, подсчитали эксперты. Это оружие осталось в Европе после окончания холодной войны.
Возможность размещения ядерного оружия существует, дал понять генсек НАТО Марк Рютте, комментируя сведения DPA. При этом он отказался раскрывать какие-либо подробности.
Дополнительное оружие поможет Дональду Трампу усилить «сдерживание России» и сократить расходы США на обычную оборону Европы, считает американский эксперт Роберт Питерс.
По его оценке, в Европу могут перебросить еще от 100 до 150 единиц тактического ядерного оружия.
Предупреждение Москвы и первые цели для ответных ударов
Реакция России на новости не заставила себя ждать. Прямое столкновение России и НАТО быстро перерастет в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями, предупреждал глава МИД России Сергей Лавров.
На любую агрессию со стороны альянса Москва даст разрушительный ответ, заявила представитель МИД Мария Захарова.
Ранее член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник говорил, что при возникновении явной угрозы российская армия сразу подавит ядерные объекты противника.
В первую очередь удар в случае явной агрессии против России будет нанесен по баллистическим ракетам шахтного базирования, которые находятся во Франции, а также по любым средствам, являющимся носителями ядерного оружия, включая атомные подводные лодки с баллистическими ракетами с ядерными боеголовками Великобритании.
Трамп отказал Зеленскому в ракетах Patriot, а Маск — во встрече
Президент США Дональд Трамп отказался экстренно передать Украине 300 ракет-перехватчиков Patriot к зиме. Киев просил боеприпасы для защиты энергетической инфраструктуры, выяснил журнал The Atlantic.
Вместо готовых ракет Трамп предложил Украине лицензию на их самостоятельное производство. США израсходовали значительную часть запасов средств ПВО на Ближнем Востоке, пояснил первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
По его словам, производство могут развернуть в Польше, но первые ракеты появятся не раньше чем через три-четыре года.
СМИ также стало известно, что во время встречи в Белом доме Зеленский также тайно попросил Трампа договориться с Илоном Маском о работе спутникового интернета Starlink над территорией России. Сообщается, что ВСУ рассчитывают использовать терминалы «Старлинка» для наведения беспилотников на российские мобильные ракетные комплексы.
Трамп пообещал обсудить этот вопрос с миллиардером, но не дал гарантий.
Сам же Илон Маск отклонил приглашение Зеленского встретиться в США и обсудить удары по России.
Спутники Илона Маска обеспечивают украинскую армию связью и помогают координировать удары беспилотников, сообщили ранее эксперты британской газеты The Telegraph.
При этом SpaceX изначально заблокировала работу терминалов на территории России и ограничила их использование в Крыму, чтобы гражданская технология не превратилась в наступательное оружие.
По мнению конструктора Дмитрия Кузякина, Киев и без разрешения Маска использует Starlink для атак на Россию.
Для этого они врезают в тарелку Starlink цифровой шунт, который на физическом уровне подменяет реальные координаты тарелки на заведомо ложные. <…> Вскрыть подмену не представляет труда, и администрация SpaceX такой информацией обладает.
Члены тайской банды признались в расправе над братом и сестрой из России
В Таиланде нашли подозреваемых в похищении и убийстве 22-летней Дианы и 17-летнего Романа Назимовых из Тюмени. Как пишет местная газета Thairath, 43-летний Тхана Кыттхонг и 39-летний Тхонгчай Синин уже во всем сознались.
Что произошло
По словам одного из задержанных, он застрелил Романа, а его сестру забил до смерти. При этом подозреваемый заверил полицию, что не насиловал молодых людей.
Мужчина также показал место, где спрятал тела. Когда следователи и криминалисты туда приехали, они нашли пять трупов. Предполагается, что два из них принадлежат пропавшим россиянам, а еще три — членам семьи, которая случайно стала свидетелем расправы. Кто эти люди, сейчас выясняют.
Как пропали россияне
Назимовы переехали из России в Таиланд около пяти лет назад. 26 июля брат и сестра уехали из дома на мотобайке — и пропали. Через 26 минут с телефона Дианы пришло единственное сообщение: «Urgent!» («Срочно!») Последний раз телефоны брата и сестры засекли в 200 метрах от дома. В полицию обратилась их мама.
Реакция посольства
Посольство России в Таиланде связалось с местными властями сразу после того, как стало известно о пропаже двух россиян в Паттайе. А после того, как задержанные признались в убийстве брата и сестры, в ведомстве заявили, что рассчитывают на полное и объективное расследование. Заведующий консульским отделом диппредставительства Илья Ильин подтвердил, что подозреваемые уже дали показания. По их словам, они убили молодых людей ради кражи мотоцикла.
Мы надеемся на всестороннее расследование этого чудовищного преступления и на то, что убийцы понесут заслуженное наказание.
Штраф на миллиард для онкобольной Лерчек и приговор для секс-блогерши Мармеладовой: что известно
Прокурор запросил для Лерчек условный срок
В Гагаринском суде Москвы 31 июля прошли прения по делу блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Ее обвиняют в незаконных валютных операциях и выводе из России 250 миллионов долларов. Гособвинение запросило для подсудимой шесть лет лишения свободы условно, штраф в 1,2 миллиарда рублей и запрет на продвижение своего бренда в интернете.
В последнем слова Лерчек попросила суд не назначать ей крупный штраф. По словам блогерши, у нее не осталось средств и нет недвижимости, которую можно было бы продать для оплаты.
Чуть позже стало известно, что Валерию Чекалину приговорили к пяти годам условно. Также суд назначил ей штраф в размере 765 миллионов рублей. Кроме того, ей запрещено на три года продвигать свой бренд в интернете.
Суд приговорил Соню Мармеладову к трем годам условно и вернул ее секс-игрушки
Мещанский суд Москвы вынес приговор порноактрисе и блогерше Софье Вершининой, известной как Соня Мармеладова. Ее признали виновной в изготовлении и распространении порнографических материалов в интернете.
Блогерша получила три года лишения свободы условно. У нее изъяли почти 4,8 миллиона рублей.
Также суд постановил вернуть Вершининой изъятые ранее секс-игрушки и аксессуары — наручники, красный кожаный чокер, розовый вибратор, фаллоимитаторы, анальную пробку и портупею.
Что еще важно: удешевление топлива, задержки заказов от DNS и лимиты на отключение горячей воды
|Регион
|Снижение цены на бензин (%)
|Марий Эл
|9,7
|Воронежская область
|6,4
|Иркутская область
|6,2
|Тамбовская область
|5,4
|Республика Карелия
|5,2
|Владимирская область
|3,6
Клиенты DNS во Владивостоке могут столкнуться с задержками заказов. Компания перераспределила товарные потоки после крупного пожара на складе «Технопоинт», сообщили в DNS. Огонь охватил около тысячи квадратных метров. Из-за сильного ветра пожар тушили по повышенному, третьему рангу сложности.
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