Ответ Кремля на удар по поезду в Крыму, бабушкин и дедушкин капитал, а еще мощная магнитная буря. Главное за 8 июня

Она призвала другие страны, международные организации и СМИ осудить теракты.

ВСУ запускают дроны по поездам, скорее всего, из Одесской, Николаевской или Херсонской областей, считает военный эксперт Анатолий Матвийчук. Причем точки запуска постоянно перемещаются, добавил он.

В Госдуме предположили, что ударами по Крыму Киев хочет нарушить логистику и запугать людей, чтобы они не ездили на полуостров отдыхать или зарабатывать деньги.