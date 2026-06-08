Ответ Кремля на удар по поезду в Крыму, бабушкин и дедушкин капитал, а еще мощная магнитная буря. Главное за 8 июня
«Получат неотвратимое наказание»: в РФ отреагировали на удар ВСУ по поезду в Крыму
Кремль прокомментировал ночную атаку украинской армии на пассажирский поезд Москва — Симферополь в Крыму, во время которой погиб помощник машиниста. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, случившееся повлияет на ход переговоров между Киевом и Москвой.
Подобные действия существенно осложняют какие-либо дальнейшие попытки перехода к мирному урегулированию.
МИД РФ также отреагировал на инцидент. В ведомстве напомнили, что поезд не имел отношения к перевозке оружия или солдат, в нем находились только мирные жители. Представитель ведомства Мария Захарова обвинила Киев в нарушении международных гуманитарных прав и напомнила, что это не первая атака на гражданские составы.
2 июня поезд в Джанкое. Предположительно, были пострадавшие, среди них — дети.
4 июня — пригородный поезд Азовское — Керчь. Один погибший, трое раненых.
Решительно осуждаем данные военные преступления. Все виновные и причастные к ним лица будут установлены и получат неотвратимое и справедливое наказание.
Она призвала другие страны, международные организации и СМИ осудить теракты.
ВСУ запускают дроны по поездам, скорее всего, из Одесской, Николаевской или Херсонской областей, считает военный эксперт Анатолий Матвийчук. Причем точки запуска постоянно перемещаются, добавил он.
В Госдуме предположили, что ударами по Крыму Киев хочет нарушить логистику и запугать людей, чтобы они не ездили на полуостров отдыхать или зарабатывать деньги.
За эти атаки Украина получит ответ: Россия будет уничтожать маршруты, по которым Европа поставляет Киеву оружие, и западных наемников, уверен депутат ГД Андрей Колесник. Это станет ударом возмездия, подчеркнул парламентарий.
Выборы в Армении: победа партии Пашиняна, вмешательство ЕС и риски разрыва с Россией
Партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» победила на парламентских выборах в Армении. По предварительным данным ЦИК, после подсчета 100% голосов, правящая партия набрала 49,81% и теперь сможет единолично сформировать правительство страны.
Второе место занял блок бизнесмена Самвела Карапетяна «Сильная Армения» с результатом 23,29%.
Третье — объединение бывшего президента Роберта Кочаряна «Армения», получившее 9,94% голосов.
В Кремле заявили о многочисленных нарушениях на выборы в Армении.
Пока же тщательно фиксируем все сообщения, которые появляются вокруг этих выборов. В том числе мы фиксируем и сообщения о тех многочисленных нарушениях, которые имели место в ходе этих выборов.
Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что избирательная кампания в республике проходила под жестким давлением со стороны властей и при активном вмешательстве со стороны ЕС.
Политологи спрогнозировали масштабные экономические потери для Армении из-за проевропейского курса Пашиняна. Эксперт Иван Мезюхо предупредил, что попытка Еревана войти в ЕС приведет к полному разрыву отношений с ЕАЭС, СНГ и Россией.
При этом аналитики полагают, что в ближайшее время Пашинян отправится в Кремль на переговоры с Владимиром Путиным, пытаясь повторить «геополитический шпагат» бывшего украинского президента Виктора Януковича.
Образование: переход на дистант, ЕГЭ по математике и шведский стол в школах
Студентов колледжей и техникумов Севастополя перевели на дистанционное обучение из-за беспилотной опасности. Учебу перенесут в онлайн, но выпускные госэкзамены откладывать на осень не будут, чтобы студенты успели подать документы в вузы. Ранее в Севастополе ПВО за сутки уничтожила 36 украинских беспилотников.
Более 662 тысяч выпускников в России и за рубежом сдадут обязательный ЕГЭ по математике 8 июня. По данным Рособрнадзора, базовый уровень выбрали 321 тысяча человек, а профильный — около 341 тысячи.
Некоторые сдающие профильный экзамен в Москве пожаловались, что вторая часть заданий по сложности оказалась «гробовой», хотя первая часть была очень легкой. Московские школьники также отметили, что многие формулировки неожиданно совпали с вариантами, которые ранее решили на Дальнем Востоке.
В российских школах появится гипоаллергенное меню. В Роспотребнадзоре пообещали, что это произойдет к началу нового учебного года.
Также глава ведомства Анна Попова заявила, что ведомство не возражает против школьных «шведских столов», если руководство организует их грамотно.
Год назад в Госдуме предлагали ограничить продажу фастфуда и сладостей в буфетах, чтобы приучить детей к здоровому питанию.
Что еще важно: новый приговор Ходорковскому*, бабушкин капитал и задержание танкеров России
Суд в Москве заочно приговорил Михаила Ходорковского* к десяти годам колонии общего режима по делу о фейках об армии. Михаила Ходорковского* признали виновным в публикации фейков о российской армии. Бывшему бывшему главе ЮКОСа также запретили на пять леть администрировать сайты и Telegram-каналы.
В Госдуме предложили ввести в России «бабушкин капитал» по аналогии с материнским. Первый зампредседателя комитета по защите семьи Татьяна Буцкая считает, что новая выплата поможет привлечь старшее поколение к воспитанию внуков.
Депутат пояснила, что многие работающие бабушки сегодня не могут проводить достаточно времени с внуками, хотя раньше более ранний выход женщин на пенсию связывали именно с помощью молодым семьям.
Евросоюз разрешил военным кораблям миссии IRINI задерживать и досматривать танкеры с российской нефтью в Средиземном море. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что новые правила помогут урезать доходы России от экспорта.
Зампред Комитета Совфеда по обороне Константин Басюк предупредил о риске прямого военного столкновения из-за разрешения задерживать российские танкеры. Ранее помощник президента Николай Патрушев сообщил), что Россия готовит меры защиты своих судов силами Военно-морского флота.
Военно-морскую миссию ЕС со штаб-квартирой в Риме создали в 2020 году для борьбы с контрабандой оружия в Ливию. Теперь ее полномочия расширили — военные корабли получили право досматривать и задерживать любые подозрительные танкеры с российским сырьем.
Правительство перенесло запуск нового технологического сбора с производителей электроники на 1 декабря 2026 года. Минфин объяснил отсрочку просьбами самих импортеров и бизнес-объединений. Новый платеж составит максимум 5 тысяч рублей за один гаджет, а собранные деньги государство направит на субсидии для российских заводов.
*признан в РФ иноагентом,, внесен Минюстом в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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- устанавливать Drama RAT;
- разрешать ему обновиться;
- давать доступ к службе специальных возможностей;
- устанавливать PIN-код по запросу приложения.
*признан в РФ иноагентом