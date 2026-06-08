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08 июня 2026, 16:20

Ответ Кремля на удар по поезду в Крыму, бабушкин и дедушкин капитал, а еще мощная магнитная буря. Главное за 8 июня

Ответ Кремля на удар по поезду в Крыму, бабушкин и дедушкин капитал, а еще мощная магнитная буря. Главное за 8 июня
Киев получит «неотвратимое и справедливое наказание» за удары по гражданским поездам, заявили в МИД РФ, комментируя недавнюю атаку ВСУ на поезд «Москва — Симферополь» в Крыму. На нее также отреагировали в Кремле. Тем временем партия Никола Пашиняна победила на выборах в Армении, а эксперты заговорили о рисках дальнейшего охлаждения отношений Еревана с Москвой. Кроме того, Евросоюз разрешил задерживать танкеры с российской нефтью в Средиземном море. Также в нашем вечернем дайджесте — пожилым россиянам захотели давать «бабушкин капитал» по аналогии с материнским, в Сети гуляет вирус под видом подписок на ChatGPT, а рэпер Моргенштерн* сменил имя.

«Получат неотвратимое наказание»: в РФ отреагировали на удар ВСУ по поезду в Крыму

Кремль прокомментировал ночную атаку украинской армии на пассажирский поезд Москва — Симферополь в Крыму, во время которой погиб помощник машиниста. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, случившееся повлияет на ход переговоров между Киевом и Москвой.

Подобные действия существенно осложняют какие-либо дальнейшие попытки перехода к мирному урегулированию.

Дмитрий Песков

МИД РФ также отреагировал на инцидент. В ведомстве напомнили, что поезд не имел отношения к перевозке оружия или солдат, в нем находились только мирные жители. Представитель ведомства Мария Захарова обвинила Киев в нарушении международных гуманитарных прав и напомнила, что это не первая атака на гражданские составы.

Другие удары ВСУ по поездам

2 июня поезд в Джанкое. Предположительно, были пострадавшие, среди них — дети.

4 июня — пригородный поезд Азовское — Керчь. Один погибший, трое раненых.

Решительно осуждаем данные военные преступления. Все виновные и причастные к ним лица будут установлены и получат неотвратимое и справедливое наказание.

Мария Захарова
официальный представитель МИД РФ

Она призвала другие страны, международные организации и СМИ осудить теракты.

ВСУ запускают дроны по поездам, скорее всего, из Одесской, Николаевской или Херсонской областей, считает военный эксперт Анатолий Матвийчук. Причем точки запуска постоянно перемещаются, добавил он.

В Госдуме предположили, что ударами по Крыму Киев хочет нарушить логистику и запугать людей, чтобы они не ездили на полуостров отдыхать или зарабатывать деньги.

За эти атаки Украина получит ответ: Россия будет уничтожать маршруты, по которым Европа поставляет Киеву оружие, и западных наемников, уверен депутат ГД Андрей Колесник. Это станет ударом возмездия, подчеркнул парламентарий.

Выборы в Армении: победа партии Пашиняна, вмешательство ЕС и риски разрыва с Россией

Партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» победила на парламентских выборах в Армении. По предварительным данным ЦИК, после подсчета 100% голосов, правящая партия набрала 49,81% и теперь сможет единолично сформировать правительство страны.

© Global Look Press/Xinhua/Chen Junfeng

Второе место занял блок бизнесмена Самвела Карапетяна «Сильная Армения» с результатом 23,29%.

Третье — объединение бывшего президента Роберта Кочаряна «Армения», получившее 9,94% голосов.

В Кремле заявили о многочисленных нарушениях на выборы в Армении.

Пока же тщательно фиксируем все сообщения, которые появляются вокруг этих выборов. В том числе мы фиксируем и сообщения о тех многочисленных нарушениях, которые имели место в ходе этих выборов.

Дмитрий Песков

Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что избирательная кампания в республике проходила под жестким давлением со стороны властей и при активном вмешательстве со стороны ЕС.

Политологи спрогнозировали масштабные экономические потери для Армении из-за проевропейского курса Пашиняна. Эксперт Иван Мезюхо предупредил, что попытка Еревана войти в ЕС приведет к полному разрыву отношений с ЕАЭС, СНГ и Россией.

При этом аналитики полагают, что в ближайшее время Пашинян отправится в Кремль на переговоры с Владимиром Путиным, пытаясь повторить «геополитический шпагат» бывшего украинского президента Виктора Януковича.

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Образование: переход на дистант, ЕГЭ по математике и шведский стол в школах

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Более 662 тысяч выпускников в России и за рубежом сдадут обязательный ЕГЭ по математике 8 июня. По данным Рособрнадзора, базовый уровень выбрали 321 тысяча человек, а профильный — около 341 тысячи.

Некоторые сдающие профильный экзамен в Москве пожаловались, что вторая часть заданий по сложности оказалась «гробовой», хотя первая часть была очень легкой. Московские школьники также отметили, что многие формулировки неожиданно совпали с вариантами, которые ранее решили на Дальнем Востоке.

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В российских школах появится гипоаллергенное меню. В Роспотребнадзоре пообещали, что это произойдет к началу нового учебного года.

Также глава ведомства Анна Попова заявила, что ведомство не возражает против школьных «шведских столов», если руководство организует их грамотно.

Год назад в Госдуме предлагали ограничить продажу фастфуда и сладостей в буфетах, чтобы приучить детей к здоровому питанию.

Что еще важно: новый приговор Ходорковскому*, бабушкин капитал и задержание танкеров России

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Евросоюз разрешил военным кораблям миссии IRINI задерживать и досматривать танкеры с российской нефтью в Средиземном море. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что новые правила помогут урезать доходы России от экспорта.

© Global Look Press/Jesus Vargas/dpa

Зампред Комитета Совфеда по обороне Константин Басюк предупредил о риске прямого военного столкновения из-за разрешения задерживать российские танкеры. Ранее помощник президента Николай Патрушев сообщил), что Россия готовит меры защиты своих судов силами Военно-морского флота.

Что такое операция IRINI

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Правительство перенесло запуск нового технологического сбора с производителей электроники на 1 декабря 2026 года. Минфин объяснил отсрочку просьбами самих импортеров и бизнес-объединений. Новый платеж составит максимум 5 тысяч рублей за один гаджет, а собранные деньги государство направит на субсидии для российских заводов.

*признан в РФ иноагентом,, внесен Минюстом в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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Хакеры стали рассылать вирус под видом бесплатных подписок на ChatGPT и «Яндекс.Музыку» и модов для игры Minecraft. Вредоносное ПО называется Drama RAT. Оно может красть данные, перехватывать контроль над банковскими приложениями и даже полностью заблокировать смартфон. Рассылают файл в СМС, по почте и в мессенджерах. При его получении ни в коем случае нельзя:

  • устанавливать Drama RAT;
  • разрешать ему обновиться;
  • давать доступ к службе специальных возможностей;
  • устанавливать PIN-код по запросу приложения.

*признан в РФ иноагентом

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