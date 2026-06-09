Подрыв авто в Подмосковье, новые законы и разблокировка Roblox. Главное за 9 июня

Региональные власти смогут полностью запретить продажу вейпов и курительных жидкостей в своих регионах.

Пятилетний эксперимент пройдет с марта 2027 по март 2032 года.

Перекупщиков железнодорожных билетов будут штрафовать на сумму до полумиллиона рублей.

Спекулянты массово скупают билеты на поезда дальнего следования через автоматических чат-ботов, чтобы перепродать их с наценкой. Если за этим стоит обычный гражданин, за это нарушение ему придется отдать от 5 до 10 тысяч рублей штрафа.

Компании и индивидуальные предприниматели заплатят значительно больше — от 400 до 500 тысяч рублей.

Водителям легковых и грузовых машин разрешили управлять багги и вездеходами без тракторных прав.

Обычные автоправа категорий B, C и D теперь позволяют брать в аренду самоходную технику класса AII. Инструктаж по безопасности перед поездкой остается обязательным. Возраст водителя при этом должен быть не меньше 19 лет.

Новый пакет законов защитит россиян от телефонных и интернет-мошенников.

Ниже — главные изменения из новых правил:

Лимит по банковским картам составит не более 20 штук на одного человека.

Банки будут возвращать украденные деньги, если их служба безопасности не заметила подозрительный перевод.

Период охлаждения для сомнительных банковских операций увеличится до шести часов.

В реестр IMEI-кодов соберут информацию обо всех легальных и «серых» мобильниках

Портал госуслуг получит кнопку экстренной жалобы на телефонных аферистов.

Минюст получит больше контроля за банковскими счетами иноагентов. Банки обязаны будут передавать ведомству выписки по операциям и вкладам таких клиентов в течение трех дней после запроса.

Размещать и заказывать социальную рекламу иноагентам запретят с 1 сентября. Подать повторное заявление на исключение из реестра иноагент сможет только через год, если в первый раз ему отказали.