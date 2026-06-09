Подрыв авто в Подмосковье, новые законы и разблокировка Roblox. Главное за 9 июня
В Подмосковье подорвали авто, водитель погиб. Ранее неподалеку могли убить генерала
В Балашихе во дворе дома взорвали внедорожник BMW X3 — водитель погиб на месте. Взрыв прогремел рано утром в микрорайоне Авиаторов на улице Колдунова. Очевидец рассказал, что ехал следом. BMW успел отъехать от парковки всего на 50 метров, после чего раздался взрыв.
Прохожие подбежали к машине и вытащили хрипящего водителя из горящего салона. Спасти 62-летнего мужчину не удалось. Личность погибшего не раскрывают.
Впоследствии машина взорвалась второй раз и полностью сгорела.
По сведениям СМИ, бомбу мощностью до 400 граммов тротила заложили под сиденьем водителя или под днищем автомобиля.
Новый взрыв случился всего в 500 метрах от места гибели генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, утверждает издание Daily Storm.
Офицера Минобороны убили в апреле 2025 года точно так же — заложили в его машину бомбу мощностью 300 граммов тротила.
Исполнителя теракта Игната Кузина задержали при попытке сбежать за границу. Позже суд приговорил его к пожизненному заключению.
По данным СМИ, микрорайон Авиаторов строили специально для семей военнослужащих и ветеранов.
Еще один взрыв авто произошел вечером в Москве, на улице Введенского в Конькове, сообщили СМИ.
По сведениям журналистов, на парковке загорелся электрокар Zeekr. Огонь потушили пожарные. На месте работают экстренные службы, движение по дороге перекрыли.
Госдума приняла законы о расширении водительских прав, запрете вейпов в регионах и борьбе с мошенниками
Региональные власти смогут полностью запретить продажу вейпов и курительных жидкостей в своих регионах.
Пятилетний эксперимент пройдет с марта 2027 по март 2032 года.
Перекупщиков железнодорожных билетов будут штрафовать на сумму до полумиллиона рублей.
Спекулянты массово скупают билеты на поезда дальнего следования через автоматических чат-ботов, чтобы перепродать их с наценкой. Если за этим стоит обычный гражданин, за это нарушение ему придется отдать от 5 до 10 тысяч рублей штрафа.
Компании и индивидуальные предприниматели заплатят значительно больше — от 400 до 500 тысяч рублей.
Водителям легковых и грузовых машин разрешили управлять багги и вездеходами без тракторных прав.
Обычные автоправа категорий B, C и D теперь позволяют брать в аренду самоходную технику класса AII. Инструктаж по безопасности перед поездкой остается обязательным. Возраст водителя при этом должен быть не меньше 19 лет.
Новый пакет законов защитит россиян от телефонных и интернет-мошенников.
Ниже — главные изменения из новых правил:
-
Лимит по банковским картам составит не более 20 штук на одного человека.
-
Банки будут возвращать украденные деньги, если их служба безопасности не заметила подозрительный перевод.
-
Период охлаждения для сомнительных банковских операций увеличится до шести часов.
-
В реестр IMEI-кодов соберут информацию обо всех легальных и «серых» мобильниках
-
Портал госуслуг получит кнопку экстренной жалобы на телефонных аферистов.
Минюст получит больше контроля за банковскими счетами иноагентов. Банки обязаны будут передавать ведомству выписки по операциям и вкладам таких клиентов в течение трех дней после запроса.
Размещать и заказывать социальную рекламу иноагентам запретят с 1 сентября. Подать повторное заявление на исключение из реестра иноагент сможет только через год, если в первый раз ему отказали.
Владельцев сайтов оштрафуют на 700 тысяч рублей, если они не добавят способы входа в личный кабинет через российские ресурсы. Наказание грозит интернет-площадкам и приложениям, которые до сих пор не позволяют пользователям авторизоваться через «Госуслуги», ЕБС, российский номер телефона или другие отечественные ИТ-сервисы.
ЕС хочет запретить въезд российским военным. Что ответили в России
Еврокомиссия (ЕК) предложила ввести новые санкции против всех участников СВО — запретить въезд на территорию Евросоюза. Речь идет и о других военных, которые служили в ВС РФ на момент начала украинского конфликта, уточнила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
В России на инициативу европейских властей уже отреагировали. Сенатор Владимир Джабаров напомнил, что россияне, включая военных, оставили в Европе немало денег как туристы. Но хотят ли граждане РФ сейчас ездить в ЕС — больший вопрос, заметил он.
Мы там ничего хорошего не увидим. Это не та Европа, которую мы знали еще 20 или 30 лет назад. Я не думаю, что Европа является мечтой для многих наших бойцов, участников специальной военной операции. Пусть запрещают что угодно.
Он уверен, что Евросоюз захочет наладить отношения с Россией уже осенью, когда начнутся перебои с газом.
В новом, 21-м, пакете санкций ЕС речь идет не только о российских военных. Европа также хочет усилить давление на банки и экономику РФ. Ограничения могут наложить на 170 физлиц и организаций, включая 90 банков.
Цифры Трампа: десятки заявлений про Иран и танец 67
В США подсчитали, сколько раз американский президент Дональд Трамп говорил о том, что сделка с Ираном близка.
Трамп говорил, что Тегеран и Вашингтон вот-вот заключат соглашение, сообщает CNN
Журналисты при подсчете учитывали посты в соцсетях, заявления в публичных выступлениях и беседах со СМИ по телефону.
О скорой сделке Трамп говорил и 9 июня. Он сказал, что Вашингтон и Тегеран могут достичь соглашения за два-три дня. И добавил, что между сторонами нет никаких противоречий.
Трамп «станцевал» под трек российского исполнителя Gazan (Константин Жуков). Речь идет о композиции, в которой под бодрый фонк повторяется под мем 67. Видео с танцем опубликовал официальный аккаунт Белого дома в TikTok.
Публикацию прокомментировал сам Gazan.
«Я был в шоке от такой новости, это очень круто. Узнал о публикации благодаря моим слушателям, которые сразу начали отмечать меня в комментариях», — заявил Жуков.
Он добавил, что рад популярности, как мема, так и своего трека.
Что еще важно: послабления для бизнеса по НДС, выбор школьного меню и разблокировка Roblox
В России могут заморозить снижение порога выручки, превысив который, малый и средний бизнес должны платить НДС. В Госдуму внесли проект закона, который сохранит этот порог на уровне 20 млн. Предприниматели, чей доход ниже, платят налоги по упрощенной системе.
Специальный налоговый режим для малого и среднего бизнеса, который упрощает учет и снижает налоговую нагрузку. Он позволяет заменить несколько налогов единым платежом и сократить объем отчетности.
С 2026 года порог выручки для применения бизнесом УСН составляет 20 млн рублей. Предполагалось, что в следующем году он снизится до 15 млн рублей, а в 2027-м — до 10 млн рублей.
Документ разработали после того, как отложить снижение порога 5 июня предложил на полях ПМЭФ президент России Владимир Путин.
Принятие законопроекта позволяет малому бизнесу сохранить 100 миллиардов рублей в год. Что это такое? Это новые рабочие места. Это значит, не прекратят свою деятельность те предприятия, которые считали, что при этой ставке НДС могут просто уже не выжить.
Российским родителям могут дать право выбирать блюда для школьного меню. Закрепить это право депутаты Госдумы предлагают в федеральном законе «Об образовании». По их словам, так школы будут эффективнее тратить деньги, а число жалоб на еду для детей снизится. Участвовать в выборе меню можно будет одним из нескольких способов:
- через голосование на «Госуслугах»;
- через совет родителей или другой коллегиальный орган;
- на родительском собрании класса или параллели.
Минцифры РФ и Роскомнадзор предложили силовикам разблокировать игровую платформу Roblox в России. По словам чиновников, платформа дала гарантии, что усилит защиту детей от опасного контента. В июне она уже запустит программы Roblox Kids и Roblox Select, ограничив доступ к играм по возрасту.
Платформа заблокирована в стране с декабря 2025 года. Roblox обвиняли в размещении материалов, оправдывавших экстремизм, террористов, а также пропагандирующих ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).
Что еще интересно: дни бесплатных парковок в Москве, поездка на «жигулях» в Дубай и человек со органами свиньи
Уличные парковки в Москве сделают бесплатными в честь Дня России. Мэр Сергей Собянин сообщил, что плату отменят 12 и 13 июня на всех улицах города, даже в самых дорогих тарифных зонах.
Паркинги со шлагбаумами останутся платными и продолжат работать по обычным тарифам.
Врачи в Китае впервые пересадили человеку сразу три органа генетически модифицированной свиньи. Хирурги пересадили печень и две почки пациенту диагнозом «смерть мозга».
Пересаженные органы работали без признаков отторжения пять дней, после чего эксперимент завершили по просьбе родственников.
Предыдущие подобные операции проводились только с одиночными органами.
Путешественник из Ставрополья доехал до Дубая на старых «жигулях» за 57 тысяч рублей. Дорога заняла около двух месяцев и пролегла через Грузию и Ирак.
Иван Кочетков купил дешевую советскую машину ради контраста с одним из богатейших городов мира. Легенда отечественного автопрома выдержала ближневосточную жару и доехала до подножия небоскреба «Бурдж-Халифа» без серьезных поломок.
В Казани умер местный житель, сменивший имя на Исус Христос. Его нашли в его квартире на улице Шамиля Усманова после жалобы соседей на неприятный запах в подъезде. В последние недели 46-летний мужчина много пил и редко покидал свое жилище.
За свою жизнь Исус Христос Петрович (отчество он менять не стал), которого еще несколько лет назад звали Евгений Чекулаев, не раз был судим: за воровство, за разбой и даже за фиктивную регистрацию мигрантов. А еще в 2026-м суд обязал его вернуть имя, полученное при рождении. Но делать это мужчина не торопился и скрывался от приставов.