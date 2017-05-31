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Искусство подставы

Кто стоит за похищениями людей и угонами автомобилей ради рекламы

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Скриншот: трансляция Periscope

В понедельник, 29 мая, в Periscope появилась трансляция: связанная девушка в подвале и планшет с таймером обратного отсчета. Необычный стрим привлек внимание СМИ и пользователей «Двача», но в итоге выяснилось, что это социальный эксперимент и, по слухам, часть рекламной кампании видеоигры. «Лента.ру» вспомнила другие экстремальные ситуации, на деле оказавшиеся хитрыми пиар-акциями.

Тик-так, тик-так

Загадочная Periscope-трансляция со связанной девушкой под названием sdrjh434hgfg3 запустилась около полудня. После ее завершения в приложении появились продолжения с другими названиями, но их быстро заблокировала администрация сервиса.

Тем не менее пользователи «Двача» умудрялись следить за злоключениями девушки и рапортовали о том, что происходит в кадре. По их словам, после семи вечера в помещении погас свет, на заднем плане были слышны звуки проезжающих машин и неторопливые шаги, играло радио «Говорит Москва». За 10 минут до полуночи трансляция окончательно оборвалась.

Находчивые пользователи предположили, что стрим — часть рекламной кампании польского хоррора Get Even, где по сюжету игры главный герой пытается спасти похожую девушку с привязанной на груди бомбой. Будто бы в подтверждение их слов после полуночи на YouTube запустили полноценный летсплей игры.

Ведущие радиостанции «Говорит Москва» отнеслись к трансляции максимально серьезно: безуспешно пытались дозвониться в полицию и помочь девушке. Зрители в режиме реального времени наблюдали, как заложница реагирует на слова журналистов и кивками головы отвечает на их вопросы. Сотрудники радиостанции установили, что девушка находится внизу серой ветки метро и не знает, как очутилась в подвале, — она якобы очнулась привязанной к стулу.

Пользователи заподозрили, что деятельное участие «Говорит Москва» — часть постановки. Особенно когда журналисты заявили, что не смогли дозвониться в полицию, сославшись на «занятость» дежурной части. На следующий день выяснилось, что стрим был социальным экспериментом сообщества во «ВКонтакте» Black Elephant, администрация которого и организовала эфир в Periscope.

По словам девушки, сыгравшей роль жертвы, если бы ее в реальности похитили, заточили в подвал и вели трансляцию, с такой реакцией зрителей она бы точно не выжила. Виноватыми же оказались отчаянно блокировавшие стрим YouTube и социальные сети. К тому же найти ее пытались лишь ведущие радиостанции «Говорит Москва» и, по словам героини, «у них почти получилось».

Руководитель Black Elephant Илья Мелехин заявил, что организаторы стрима заранее написали сценарий, сотрудники «Говорит Москва» не были в курсе происходящего, а в Black Elephant не знали о существовании Get Even.

«Проверь электронную почту»

В отличие от разработчиков Get Even, которые опровергли связь видеоигры с Periscope-трансляцией, в конце мая 2014 года сотрудники Ubisoft признались в организации экстремальной рекламной акции для видеоигры Watch Dogs. Дело обстояло так: 27-го числа в офис компании Ninemsn доставили подозрительную посылку.

Черный металлический сейф с цифровой панелью и запиской «Проверь электронную почту» обнаружил один из сотрудников Ninemsn. На свою голову, он попытался ввести PIN-код, обозначенный на оставленной курьером бумажке. Коробка не открылась и начала издавать странный писк, который напугал работников компании: они логично предположили, что кто-то прислал им бомбу.

В офис тут же вызвали сотрудников MI9, которые унесли сейф в подвал и вскрыли его. К удивлению спецагентов, внутри оказался диск с Watch Dogs, тематический, и предупреждение с эмбарго на публикацию рецензии на видеоигру до пяти вечера.

По словам редактора Ninemsn Хала Кроуфорда, пиар-акция Watch Dogs вышла неудачной, а черный ящик выглядел жутковато. «Мы проверили остальные ньюсрумы, чтобы выяснить, получал ли кто-то похожие посылки. Оказалось, что нет. Мы не стали паниковать и приняли разумные меры предосторожности», — объяснил он.

В Ubisoft извинились за произошедшее и рассказали, что доставка сейфа с неправильным PIN-кодом прошла совсем не так, как планировалось: им не удалось отправить сотруднику Ninemsn голосовое сообщение с подробной инструкцией и объяснениями.

Искусство ограбления

Необычные рекламные кампании направлены не только на продвижение видеоигр. В апреле 2005 года на переполненный американский авторынок вышла модель Audi A3. Концерн решил сыграть с потенциальными покупателями в Alternate Reality Game (ARG) — игру в альтернативной реальности, в основе которой повседневная жизнь, но границы между действительностью и виртуальным миром весьма условны.

На сайте Audi разместили объявление о пропаже машины со стоянки автодилера и якобы снятое на камеру наблюдения видео. На выставке New York International Auto Show на месте автомобиля тоже была выставлена табличка с информацией об угоне. Затем представители Audi обратились к пользователям сети с просьбой помочь в его поисках. Естественно, это вызвало широчайший резонанс, а полицию терзали звонками о найденных тут и там машинах.

А еще сотрудники компании запустили специальный сайт ARG The Art of the H3ist («Искусство ограбления»), где публиковали записи видеокамер, интервью с подставными участниками дела, важные документы, информацию о шантажах, погонях и даже убийствах, чтобы максимально вовлечь потенциальных покупателей и дать им возможность не просто следить за развитием сюжета, но и влиять на него.

Игра велась 24 часа в сутки на протяжении трех месяцев, и за это время в ней поучаствовали более полумиллиона человек. В сети открыли более двух тысяч тематических обсуждений. Популярность бренда Audi выросла на 79 процентов.

По словам специально нанятых голливудских режиссеров-сценаристов Майка Монелло и Брайана Кларка, они в режиме реального времени координировали мероприятия по всей стране, снимая ролики и придерживаясь постоянно менявшейся по прихоти публики сюжетной линии.

Неудивительно, что американские автолюбители моментально купились на акцию: буквально за три месяца было распродано более трети всех выставленных на продажу в США Audi A3. Их владельцы долго жаловались, что полиция слишком часто останавливает их по подозрению в угоне «той самой тачки».

Ведьма из Блэр

Искусство вирусной пиар-кампании освоили и создатели культового ужастика «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» — еще в 1999 году. Вместо того чтобы просто развесить по городам постеры будущей ленты, они решили выдать картину, повествующую о трех бесследно исчезнувших в лесах штата Мэриленд студентах, за настоящий документальный фильм.

Для этого незадолго до премьеры был создан сайт BlairWitch.com с архивными фотографиями, полицейскими отчетами, уликами и записями из дневников «пропавших студентов». Создатели «Ведьмы из Блэр» всеми силами старались привить зрителю мысль, что ему покажут запись с пленки, найденной в мистическом лесу.

В ход пошли рекламные ролики и постеры, якобы доказывающие, что студенты действительно пропали. По слухам, на сайте IMDb под фотографиями актеров вместо имен были надписи «пропавший без вести» или «предположительно мертв».

На нехитрый трюк купились не только жаждущие максимального реализма кинолюбители, но и журналисты, охотно писавшие о пропавших студентах и найденных в лесу пленках. К слову, незадолго до премьерного показа на телевидении запустили документальную передачу о легенде про ведьму из Блэр, которую для раскрутки фильма специально сняли режиссеры ленты.

Шумиха вокруг «документалки» привела к небывалому успеху: при бюджете в 35 тысяч долларов фильм получил положительные отзывы критиков и собрал в мировом прокате 248 миллионов долларов.

Антон Болотов

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