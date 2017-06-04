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Семь фунтов под килем

Как устроена экономика «Пиратов Карибского моря». Часть вторая

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Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца»

На большие экраны вышла пятая часть франшизы «Пиратов Карибского моря». Сюжет, созданный на основе популярного диснеевского аттракциона, имеет мало общего с реальностью, но есть в «Пиратах» и отсылки к правдивым событиям. «Лента.ру» продолжает рассказывать историю Британской Ост-Индской компании — частной торговой корпорации, которая помогла короне освоить Индию, обзавелась собственной армией и могущественным флотом и вступила на тропу войны с пиратами и мятежниками.

Опиум и чай

Еще с начала XVIII века европейские купцы вели торговлю с Китаем, их очень интересовал чай. Англия в лице Ост-Индской компании была не единственной страной, желавшей торговать с Поднебесной, но император относился с подозрением ко всем европейцам и разрешал торговлю только через один порт и только на своих условиях. Даже переводчиков могла использовать только китайская сторона.

В итоге покупка чая стала весьма затратным делом, и в 1799 году англичане решили продавать опиум местному населению, чтобы «возместить» свои издержки. Император издал запрет на торговлю опиумом, но британцы продолжили контрабандой ввозить его в страну.

Нелегальный оборот наркотиков за несколько лет принял колоссальные масштабы, а доходы с его продаж стали многократно превышать доходы с торговли чаем. Китайские власти осознавали угрозу, но законы и ограничения не приносили никакого результата. В конечном счете они силой конфисковали весь опиум у англичан и закрыли рынок для европейцев, что привело к Первой опиумной войне.

В ответ на конфискацию в 1840 году Ост-Индская компания направила к Китаю 40 кораблей и 4000 солдат. Войска компании оказались намного более подготовленными, деморализованная китайская армия несла большие потери как на суше, так и на море. В итоге император был вынужден подписать мир и открыл для торговли пять портов.

Так закончилась Первая опиумная война, которая наглядно показала, на что готовы были пойти дельцы ради выгоды. Впоследствии разразится и Вторая опиумная война, но вести ее будет уже не Ост-Индская компания, а непосредственно британская корона.

От Сингапура до Карибских морей

Примечательно, что действие «Пиратов Карибского моря» происходит не у берегов Индии или Китая, а, например, в Сингапуре и, что очевидно, у Карибских островов. Там же всегда присутствуют и солдаты компании. Каковы же были ее реальные владения в то время?

Путь от Англии до Индии был неблизким: вдоль Атлантического океана, вокруг южной части Африки и далее в Индийский океан. Конечно, иногда кораблям нужно было сделать остановку на отдых. С этой целью войска компании в самом начале ее существования попытались захватить Столовую гору на юге Африки, рядом с которой потом был основан Кейптаун. Потерпев неудачу, они заняли остров Святой Елены, который им было разрешено оставить в своем распоряжении. Кстати, Наполеона Бонапарта во время его последней ссылки на этом острове держали под охраной именно солдаты Британской Ост-Индской компании.

Британия тоже предоставила компании в пользование свои территории в качестве перевалочных пунктов. Одной из основных остановок стали как раз Карибские острова, которые с XV по XVI век постепенно переходили под управление короны. Руководил островами губернатор, резиденция которого была расположена на Ямайке, в городе Порт-Ройал. Именно там начинаются приключения героев «Пиратов Карибского моря». Торговлю здесь компания не разворачивала, но, имея хартию на автономную деятельность, проводила собственные карательные операции против пиратов и их союзников.

Пиратство, золотой век которого длился с 1650 по 1730 год, стало настоящей головной болью для Ост-Индской торговой компании. Знаменитый «пиратский круг» — маршрут, по которому курсировали пиратские суда, имел много точек пересечения с торговыми путями кораблей компании.

Пираты начинали свой путь среди Бермудских островов, дальше следовали к югу Африки, огибали мыс Доброй Надежды и делали остановку на Мадагаскаре, который стал их главной стоянкой в регионе. Далее пираты расходились по разным направлениям, но в основном охотились на следовавшие из Индии суда Ост-Индской компании, нагруженные дорогими товарами. Это вынудило компанию создать серьезный военный флот для сопровождения купцов и проводить жестокие карательные экспедиции и казни.

Был бы флот, а гавани найдутся

Военный флот появился у Ост-Индской компании почти сразу же после основания. В 1612 году в ее в распоряжении были четыре галеона, которые вступили у берегов Индии в бой с португальцами и победили. Так компания обзавелась частным военно-торговым флотом, который получил название Бомбейской флотилии.

Задачей Бомбейского флота в первую очередь стала борьба с пиратством и защита торговых судов компании, которые тоже были вооружены, но крайне слабо. Также корабли компании часто оказывали поддержку с моря сухопутным войскам. А вот борьбой с враждебными Британии странами, например, Францией или Голландией, занимался регулярный государственный флот. Но он не всегда оказывался в нужном месте в нужное время, так что сражения частных кораблей с вражескими государственными продолжались.

Флотилией компании командовал коммодор, который назначался советом директоров (в фильмах коммодором был Катлер Беккет), офицерский состав состоял из опытных моряков и бывших командиров Королевского флота. Жалование на аналогичных постах в компании было выше.

На пике могущества флота в нем состояло более 50 кораблей. Вооружение на них стояло не самое лучшее, в первую очередь из меркантильных соображений, но также и в силу специфики задач — корабли компании редко вели бой с серьезным противником.

Также стоит сказать, что флотилия корпорации проводила обширные гидрографические исследования, а также составляла одни из лучших на тот момент морские карты.

Закат компании

Вернемся в Индию XIX века. Присутствие англичан и их колониальная политика, естественно, не нравились местному населению: разорительные налоги, монополизация рынка Британской Ост-Индской компанией, а также притеснение местных традиций и обычаев вызывали недовольство уже долгое время.

Искра восстания разгорелась в 1857 году в войсках самой компании — среди сипаев, которых в армии насчитывалось уже более 230 000 человек. Ходили слухи, что новые патроны, которые им выдавали, были упакованы в обертки, смазанные свиным и коровьим жиром. Срывать их нужно было зубами, что оскорбляло большинство сипаев, которые были индуистами или мусульманами. Во время учебных стрельб несколько солдат выказали неповиновение и напали на офицера-англичанина.

Так началось Восстание сипаев, которое по сути положило конец Ост-Индской компании. Первые волны мятежа не находили всеобщего отклика среди местного населения и сурово подавлялись массовыми казнями. Спустя месяц появился первый серьезный очаг восстания: несколько тысяч сипаев напали на своих английских сослуживцев и устроили резню в городе, убивая всех европейцев — солдат, офицеров, членов их семей.

Со временем две трети туземных войск поддержали восстание, к ним присоединялись крестьяне. Часть сипаев осталась верна присяге, но уже не вызывала доверия у английского командования. Мятеж охватывал все новые территории, а также захватил Дели, делая положение Ост-Индской компании критическим: она отзывала экспедиционные корпуса и дальние гарнизоны для подавления бунта.

Уже почти сформировавшаяся армия повстанцев стала просить у князей поддержки для освобождения Индии от захватчиков. И она его получила. Но местные князья вместо того, чтобы бороться с общим врагом, стали плести интриги друг против друга, поочередно назначая себя правителями Индии. Таким образом, пока в войсках мятежников разрастался раскол, Ост-Индская компания собрала свои силы, запросив также военные части регулярной британской армии, и двинулась на Дели отбивать потерянные территории. Техническое превосходство англичан (особенно по части артиллерии) с одной стороны и разобщенность повстанцев — с другой, предрешили исход восстания. После почти трехмесячной осады британцы вошли в Дели. Восстание захлебнулось, но локальные очаги сопротивления сохранялись еще год.

Хотя мятеж был подавлен, он вызвал резонанс в британском обществе и реакцию правительства. В итоге был принят «Акт о лучшем управлении Индией», в рамках которого Ост-Индская компания лишалась прав на торговлю с Индией, все ее территории и имущество были переданы в ведение короны, а сама Индия становилась полноценной английской колонией. Ост-Индская компания еще какое-то время торговала чаем от имени правительства. В 1874 году она в последний раз выплатила дивиденды, выкупила свои акции и подписала указ об упразднении.

Так, просуществовав 274 года, закончила существование легендарная корпорация, которая не только вела торговлю в поистине огромных масштабах, но и захватывала целые страны, не считаясь с масштабами сопутствующих жертв. По сути Британская Ост-Индская компания смогла добиться того, чего не смогла бы достичь Англия путем прямого военного вторжения — власти над огромными заморскими территориями. Умелое использование финансовых и торговых рычагов привело к тому, что Индия прочно интегрировалась в экономическую систему империи. Зависимость восточного государства от Британской короны стала столь сильной, что превращение его в колонию стало логичным и естественным вариантом их отношений.

Денис Улак

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